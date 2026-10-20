EAJren oinarriek asteazkenetik aurrera bozkatuko dituzte Batzar Nagusietarako hautagaitzak, Mendoza, Bengoetxea eta Gonzalez ahaldun nagusigai direla
Lehen itzulia asteazken honetan hasiko da, eta datorren igandera arte iraungo du, hilaren 25era arte. Bizkaiak izango du hautagaitzarik lehiatuena, Etxanobek ez duelako baztertu, oinarriek bere izena proposatuz gero, prozesu horretan aurrera jarraitzea.
EAJren oinarriak bihar, asteazkena, hasiko dira bozkatzen Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban Batzar Nagusietarako proposatutako hautagaitzak, Eider Mendoza, Ibone Bengoetxea eta Ramiro Gonzalez ahaldun nagusigai direla.
Mendoza eta Gonzalez, alderdikide jeltzaleen babesarekin, EAJren Gipuzkoako eta Arabako hautagaiak izango dira, hurrenez hurren, eta Bengoetxea lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua Bizkaiko ahaldun nagusigaia izango da, Elixabete Etxanoben ordez, batzokien bermea lortuz gero.
Lurralde Batzarretako presidente gisa, GBBk, BBBk eta ABBk Joseba Agirretxea (Gipuzkoa) —orain arte Kongresuko diputatua izan dena— Ana Otadui —hiru legegintzalditan foru erakundearen buru izan dena— eta Irma Basterra —2023ko ekainaren 19an Arabako kargurako aukeratu zutena— proposatu dituzte.
Bozketa prozesua azaroaren 11ko lurralde batzarrarekin amaituko da Bizkaian, eta hilaren 12ko lurralde batzarrarekin Araban eta Gipuzkoan. Bizkaiak izango du hautagaitzarik lehiatuena, Etxanobek ez duelako baztertu, oinarriek bere izena proposatuz gero, prozesu horretan aurrera jarraitzea.
Lehen itzulia asteazken honetan hasiko da, eta datorren igandera arte iraungo du, hilaren 25era arte. Epe horren barruan, nahi dituzte hautagaiak aurkeztu ahal izango dituzte afiliatuek, lurralde zuzendaritzak proposamen horiek egin ez arren.
Urriaren 8an proposatu zuen BBBk Ibone Bengoetxea Bizkaiko ahaldun nagusigai izateko. Hurrengo egunean, Elixabete Etxanobek onartu zuen "harrituta" zegoela iragarpenarekin, eta "aldaketaren arrazoiak" ezagutzen ez zituela azpimarratu zuen; izan ere, Iñigo Ansola Bizkaiko EAJko presidenteak martxoan berretsi zion bera izango zela berriro hautagai.
Horren harian, gaur bertan galdetu diote lehia horretan jarraitzeko asmoa duen ala ez, eta Etxanobek esan du "azken hitza afiliatuek" dutela.