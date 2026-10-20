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Eusko Jaurlaritza pozik agertu da ETAk indarkeria utzi zuenetik 15 urte igaro direlako, eta biktimekiko konpromisoa berretsi du

Iragarkia
María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena.

EITB

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena bozeramailea "triunfalismorik gabe" pozik agertu da ETAren amaieratik izan diren aurrerapausoengatik, eta terrorismoaren biktimei "entzuteko eta laguntzeko lanean jarraitzeko" konpromisoa hartu du, eta eskatu du "enpatia zintzoa" eta "egindako kaltea aitortzeko eta erreparatzeko jarrera zintzoa".

Eusko Jaurlaritza ETA Terrorismoaren biktimak Politika

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