El Gobierno Vasco celebra los 15 años sin violencia de ETA y reafirma su compromiso con las víctimas

La portavoz María Ubarretxena ha celebrado "sin triunfalismos" los avances que se han producido desde el fin de ETA y se ha comprometido a "seguir trabajando para escuchar y asistir" a las víctimas del terrorismo hacia las que ha pedido "una empatía sincera" y una "actitud honesta de reconocimiento y reparación del daño causado".