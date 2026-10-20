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El Gobierno Vasco celebra los 15 años sin violencia de ETA y reafirma su compromiso con las víctimas

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María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak ospatu du ETAk indarkeria utzi zuenetik 15 urte igaro direla, eta biktimekiko konpromisoa berretsi du

EITB

Última actualización

La portavoz María Ubarretxena ha celebrado "sin triunfalismos" los avances que se han producido desde el fin de ETA y se ha comprometido a "seguir trabajando para escuchar y asistir" a las víctimas del terrorismo hacia las que ha pedido "una empatía sincera" y una "actitud honesta de reconocimiento y reparación del daño causado".

Gobierno Vasco Final de ETA Víctimas del terrorismo Política

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