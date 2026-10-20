Hondamendi eremu izendapena iragarri du Sanchezek Valentzian eta “herrialde mailako akordioa” eskatu du etorkizuneko larrialdietarako
Valentziako Generalitateko presidenteak adierazi du administrazioak koordinatuta aritu direla eta erkidegoarentzako ur-azpiegituren plan adostu bat eskatu du
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Olivan (Valentzia), Adam denboraleak gehien kaltetutako herrietako batean, iragarri du hondamendi eremuaren izendapena onartuko dutela kaltetutako udalerrientzat. Horrez gainera, Estatuak berreraikuntzarako baliabide ekonomikoak emango dituela eta kontratazioa arinduko duela ere jakinarazi du, "normaltasuna lehenbailehen berreskuratzeko".
Sanchezek berretsi duenez, horrelako hondamendien aurrean, premiazkoa da administrazio publiko guztiak, ordezkari politikoak eta gizarte zibila inplikatuko dituen "larrialdi klimatikoaren aurkako herri-akordio bat" adostea, larrialdi-fasean zein berreraikitze-fasean "lankidetza indartzeko".
Espainiako Gobernuko presidenteak galderarik gabeko adierazpen instituzional batean egin ditu iragarpen horiek. Aurretik, kaltetutako udalerrietako alkateekin egon da bilduta 45 minutuz Olivako polizia-etxean jarritako aginte-postu aurreratuan.
Bertan izan dira, besteak beste, Juanfran Perez Llorca Generalitateko presidentea eta Sara Aagesen Trantsizio Ekologikoko ministroa, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroa eta Diana Morant Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitateetako ministroa.
Llorcak ere galderarik gabeko adierazpen labur bat egin du. Bertan ziurtatu du administrazio guztiak elkarlanean ari direla larrialdi honen ostean, "normaltasuna lehenbailehen berreskuratzeko". Horretarako, interes pertsonalak "edozein interes politikoren gainetik" jartzea eskatu du.
Generalitateko buruak adierazi duenez, "eguraldi iragarpenen berri garaiz eman ziguten oraingoan", eta, hortik aurrera, mobilizatutako administrazio eta langile guztiek koordinatuta aritu direla nabarmendu du. Era berean, "Valentziako erkidego osoko azpiegitura hidrikoak hobetuko dituen plan adostu batean" lan egitea eskatu du, ez bakarrik hondamendi batek kaltetutako eremuetan.
Valentziako hegoaldeko eta Alacanteko iparraldeko kostaldeko udalerriak eragindako kalteak ebaluatzen ari dira orain; izan ere, dana Adam ekaitzak metro koadroko 700 litro baino gehiago pilatu zituen 24 ordutan.