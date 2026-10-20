Olarra Guridi ETAko presoari hirugarren gradua ematearen kontra egin du Fiskaltzak
Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak iritzi dio "goizegi" dela hirugarren gradua emateko. Besteak beste, "delitu tipologia " eta "gertakarien larritasuna" nabarmendu ditu ebazpenean, "hilketa delituengatik eta zaurituak eragin zituzten beste delitu batzuengatik kondenatu baitzuten".
Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Olarra Guridi ETAren buruzagi ohiari hirugarren gradua ematearen aurkako ebazpena plazaratu du. Iragan uztailean ere atzera bota zuen neurria Auzitegi Nazionalak, baina Eusko Jaurlaritzak berriro onartu zuen gero.
Bere ebazpenean, Fiskaltzak dio Ministerio Publikoak helegitea aurkeztu zuela atzo Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralean, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen Sailak hartutako erabakiaren aurka.
Olarra Guridiri 1.253 urteko kartzela zigorra ezarri zioten 2007an, hari egotzi baitzioten 1995ean Vallecasen (Madril) Armadaren furgoneta baten aurka egindako atentatua (sei pertsona hil ziren). Denbora batera, 1.000 urteko zigorra ezarri zioten, 2001eko azaroaren 6an Juan Junquera Zientzia Politikarako idazkariordearen aurka egindako atentatua (95 pertsona zauritu ziren) agindu izana leporatuta.
Horiek horrela, esan bezala, uztailean ere, Olarra Guridiri hirugarren gradua ematearen aurka agertu zen Auzitegi Nazionala, baina Eusko Jaurlaritzak berriro onartu zuen neurria. Horri erantzunez, Auzitegiak erabakia baliogabetu zuen, presoaren "gizarteratze pronostiko indibidualizatua" sendotuko zuten "faktoreak finkatu" behar zirela iritzita.
Erabaki horri "entzungor" egin zioten Gipuzkoako espetxearen arduradunek, eta Olarra Guridiri hirugarren gradua eman zioten, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailaren onespenarekin.
Atzo aurkeztutako errekurtsora itzulita, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak iritzi dio "goizegi" dela hirugarren gradua emateko, argudiatuta duela "bost hilabete" Zaintzako Epaitegi Zentralak atzera bota zuela neurria, Ministerio Publikoaren errekurtso baten ondorioz.
"Delitu tipologia" eta egindako kaltearen larritasuna ere nabarmendu ditu ebazpenean, "hilketa delituengatik eta zaurituak eragin zituzten beste delitu batzuengatik kondenatu baitzuten".