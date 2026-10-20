La Fiscalía recurre la concesión del tercer grado al preso de ETA Olarra Guridi

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante el juez la concesión del tercer grado para el exdirigente de ETA Olarra Guridi, una medida que ya fue revocada en julio por la Audiencia Nacional y que el Gobierno Vasco volvió a conceder después.



Según ha informado este martes la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Ministerio Público interpuso ayer recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria contra la decisión de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco de acordar la progresión a tercer grado de este interno.



Olarra Guridi fue condenado en 2007 a 1253 años de cárcel por el atentado contra una furgoneta de la Armada en 1995 en Vallecas (Madrid) en el que murieron seis personas; y más tarde a 1000 años por ordenar el atentado del 6 de noviembre de 2001 contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera, en el que hubo 95 heridos aunque este resultó ileso.



El pasado mes de julio, la Audiencia Nacional ya revocó esta decisión al entender que aún debía "constatarse la consolidación de factores positivos" que afianzasen "el pronóstico individualizado de reinserción" del recluso.



Sin embargo, menos de tres meses después, los responsables del centro penitenciario de Gipuzkoa volvieron a proponer la progresión al tercer grado de Olarra Guridi y el Departamento de Justicia del Gobierno vasco lo aprobó.



En su recurso interpuesto ayer, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone de nuevo a esta concesión por considerarla "prematura", ya que hace "solo cinco meses" el Juzgado Central de Vigilancia revocó esta progresión, como consecuencia de un recurso del Ministerio Público.



Destaca también la "tipología delictiva" y la gravedad de los hechos cometidos, dentro del ámbito terrorista, ya que este ha sido condenado por delitos de asesinato y otros que han causado múltiples lesionados.

