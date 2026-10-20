Otegi: "Indarkeria armatuaren itzuleraren hipotesia ez dugu aintzat hartzen"
Aieteko Nazioarteko Bake Konferentziaren antolaketan ezker abertzaleak egindako ekarpen "erabakigarria" azpimarratu du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak, Herri Irratian egindako elkarrizketa batean.
Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak adierazi duenez, ez du ETAren jarduera armatua itzultzeko "ezta % 0,1eko aukera ere" ikusten. Terrorismoa egotzita eta ezker abertzaleko sektore disidenteekin lotuta, Irunen izandako bi lagunen atxiloketaren inguruan galdetu diotenean eman du erantzun hori.
Herri Irratian egindako elkarrizketan Otegik adierazi du poliziaren jarduera horri buruzko datu gehiago behar dituela horri buruzko hausnarketa egin ahal izateko. Esan duenez, "gaur egun herrialdean indarkeria armatuaren itzulera hipotesi bat bada, guk ez dugu ezta aukeren % 0,1ekoa ere aurreikusten, baina zuhurrak izango gara ". Gauzak horrela, EH Bilduk ez du hausnarketa politikorik egin, horri buruzko informazio gehiago izan arte.
"Albiste honen aurrean azpimarratu nahi dut 15 urte igaro direla ETAk ekintza armaturik egin ez duela", adierazi du.
"Ez dakit nostalgiko batzuek uste duten herrialdea hobea zela lehen, baina guk ez, eta uste dut nostalgiko batzuek uste dutela Francorekin hobeto bizi zela, eta askoz gehiago kezkatzen nau horrek", hausnartu du.
"Guk ekarpen erabakigarria egin dugu herrialdeak bizitzen ari den unea bizi dezan", adierazi du ezker abertzaleak Aieteko Nazioarteko Bake Konferentziaren antolakuntzan egindako lanari buruz. Konferentzia horren amaieran, ETAri jarduera uzteko eskatu zioten, eta handik egun batzuetara jarduera armatua behin betiko utziko zuela iragarri zuen.
Hala ere, "gatazka politikoak" bere horretan jarraitzen du, izan ere, "Aietek presoen, deportatuen eta errefuxiatuen arazoa konpontzeko bide-orri bat jarri zuen mahai gainean", eta "gure etorkizuna esateko dugun eskubidea ere ez da konpondu", Otegiren hitzetan.
Otegik gogorarazi du ezker abertzaleak aitortu zuela ETAren indarkeria ez zela "inoiz gertatu behar izan", eta "Estatuaren indarkeria eta milaka pertsona torturatu zituztela" aitortzeko deia egin du, "gerra zikina eta euskal independentismoaren aurkako hainbeste astakeria egin direla aitortzeko", baina ez "guk egindakoaren ordainetan", baizik eta "oraindik egiteke dagoen bakeari egindako ekarpen gisa".