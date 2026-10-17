ETA-REN AMAIERA
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15 urte Aieteko Bake Konferentziatik: bizikidetza erronka oraindik

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

2011ko urriaren 17an, Aieteko Bake Konferentzia egin zen Donostian, ETAren indarkeriaren amaierarako bidean funtsezko urratsa izan zen nazioarteko topaketa. Aieteko Jauregia bake-prozesuaren ikur bihurtu zen, nazioarteko bitartekari eta gatazken konponbidean adituak bildu zituen konferentziaren agertokia izan baitzen.

ETA Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

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