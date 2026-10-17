FINAL DE ETA
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Aiete, 15 años después de la Conferencia de Paz: el camino hacia la convivencia sigue abierto

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 15 urte Aieteko Bake Konferentziatik: bizikidetza erronka oraindik

EITB

Última actualización

El 17 de octubre de 2011, Donostia acogió la Conferencia de Paz de Aiete, un encuentro internacional clave en el proceso que precedió al fin de ETA. El Palacio de Aiete, escenario de aquella conferencia, mantiene su significado simbólico en la memoria del proceso de paz.

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