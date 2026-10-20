Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu die Junqueras, Bassa, Turull eta Romevari
Auzitegi Konstituzionalak agindutakoa bete eta Kataluniako prozesuari lotutako lau buruzagi horiei erabateko amnistia aplikatu die Auzitegi Gorenak, baina "handikeriaz" jardutea leporatu dio Konstituzio Auzitegiari.
Auzitegi Gorenak amnistia legea aplikatu die Kataluniako prozesuari lotuta zigortutako lau buruzagietako lauri, Oriol Junqueras Kataluniako Generalitateko presidenteorde ohiari eta Dolors Bassa, Jordi Turull eta Raul Romeva kontseilari ohiei. Hortaz, bertan behera gelditu dira lau horien aurkako inhabilitazio zigorrak (2031ra arte Junquerasek eta Bassak, 2030era arte Turullek eta Romevak) eta hauteskundeetara aurkezteko aukera izango dute, baita kargu publikoak betetzeko ere.
Gaur kaleratutako autoan, Auzitegi Gorenak diru publikoa bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatu du Kataluniako prozesuari dagokionez, Bassa kontseilari ohiari babesa eman zion, Auzitegi Konstituzionalaren epaia osorik bere gain hartu baitzuen.
Atzo Pablo Llarena Auzitegi Goreneko epaileak Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiaren atxilotze agindua bertan behera utzi zuenean esan bezala, Zigor Aretoak “handikeriaz” jardutea leporatu dio Auzitegi Konstituzionalari.
Halaber, gaurko Gorenaren epaiak Junqueras, Bassa, Turull eta Romevaren zigor aurrekariak ezabatzea ekarriko du, eta Espainiako Justizia Ministerioari eskatuko dio, hain zuzen ere, hori egiteko.
Horrenbestez, amaitu egin da bederatzi urtez luzatu den bide judiziala. Puigdemont, berriz, amnistia osoa aplikatzeko zain dago oraindik.
Junqueras: "Azkenean justizia egin da injustizia zegoen tokian"
Sare sozialetan zabaldutako mezu batean, Gorenak amnistiatu egin duelako pozik agertu da Junqueras: "Azkenean justizia egin da injustizia zegoen tokian. Anbizioa, Herria, Etorkizuna".
Turullek "erabateko" amnistia eskatu du Puigdemont, Comin eta Puig itzul daitezen
Turullek amnistia "erabatekoa" izatea eskatu du Puigdemont presidente ohia eta Toni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohiak Kataluniara itzul daitezen.
"Independentismoaren beste garaipen bat, Kataluniaren independentziaren alde bozkatzea delitua ez dela eta inoiz ez dela izan erakutsi dugu. Ez da barkamena, justizia baizik", aldarrikatu du Turullek sare sozialetan.
Gorenak amnistia aplikatzea txalotu du Puigdemontek, "berandu eta ernegatzen" bada ere
Puigdemontek sare sozialetan zabaldutako mezu batean, Auzitegi Gorenak amnistia aplikatzea erabaki izana txalotu du, "oinak arrastaka, berandu eta ernegatzen" bada ere.
"Gorenak kapitulazioa sinatu behar du. Denbora, baliabideak eta sormena jarri dituzte hau saihesteko, baina amnistia mundu guztiarengana iritsiko da", azpimarratu du.