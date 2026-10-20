El Tribunal Supremo aplica la amnistía a Junqueras, Bassa, Turull y Romeva
El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, a la exconsellera Dolors Bassa y los exconsellers Jordi Turull y Raul Romeva, que estaban inhabilitados hasta 2031 los dos primeros, y hasta 2030 los dos segundos, de manera que ya pueden presentarse a las elecciones y acceder a un cargo público.
La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que declara extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia del 'procés', en aplicación de la ley de amnistía y al asumir en su integridad la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a la exconsellera Bassa.
Y como ya hiciera este lunes el magistrado Pablo Llarena al confirmar la anulación de la orden de detención contra el expresident Carles Puigdemont, la Sala critica al Constitucional al considerar que "la innecesaria grandilocuencia" de la corte de garantías "revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" del Supremo.
La sentencia supondrá, además, la eliminación de antecedentes penales anotados a raíz de la sentencia que les condenó, por lo que el tribunal acuerda poner en conocimiento del Ministerio de Justicia su auto con el fin de que proceda a ello.
Tras nueve años finaliza así el proceso judicial de estos cuatro dirigentes independentistas catalanes. Sin embargo, no es el caso de Puigdemont que todavía está pendiente de la aplicación de la amnistía total.
Junqueras: "Por fin se ha hecho justicia donde solo había injusticia"
Junqueras ha celebrado a través de un mensaje en redes sociales que el Supremo le haya aplicado la amnistía: "Por fin de ha hecho justicia donde solo había injusticia. Ambición. País. Futuro".
Turull pide que la amnistía sea "total" para que vuelvan Puigdemont, Comín y Puig
Turull ha pedido este martes que la amnistía sea "total" para que Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig puedan regresar a Cataluña.
"Una nueva victoria del independentismo por una amnistía que forzamos para conseguir demostrar que votar por la independencia de Cataluña no es ni puede ser nunca delito. No es perdón, es justicia", ha proclamado Turull.
Puigdemont celebra que el Supremo aplique la amnistía aunque sea "tarde y refunfuñando"
Puigdemont ha celebrado en un mensaje en redes sociales que el Tribunal Supremo haya resuelto aplicar la amnistía, aunque lo haya hecho "arrastrando los pies, tarde y refunfuñando".
"El Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación. Han dedicado tiempo, recursos y capacidad de inventiva para evitarla, pero la amnistía llegará a todo el mundo", ha subrayado.