El Tribunal Supremo aplica la amnistía a Junqueras, Bassa, Turull y Romeva

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, a la exconsellera Dolors Bassa y los exconsellers Jordi Turull y Raul Romeva, que estaban inhabilitados hasta 2031 los dos primeros, y hasta 2030 los dos segundos, de manera que ya pueden presentarse a las elecciones y acceder a un cargo público.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que declara extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia del 'procés', en aplicación de la ley de amnistía y al asumir en su integridad la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a la exconsellera Bassa.

Y como ya hiciera este lunes el magistrado Pablo Llarena al confirmar la anulación de la orden de detención contra el expresident Carles Puigdemont, la Sala critica al Constitucional al considerar que "la innecesaria grandilocuencia" de la corte de garantías "revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" del Supremo.

La sentencia supondrá, además, la eliminación de antecedentes penales anotados a raíz de la sentencia que les condenó, por lo que el tribunal acuerda poner en conocimiento del Ministerio de Justicia su auto con el fin de que proceda a ello.

Tras nueve años finaliza así el proceso judicial de estos cuatro dirigentes independentistas catalanes. Sin embargo, no es el caso de Puigdemont que todavía está pendiente de la aplicación de la amnistía total.