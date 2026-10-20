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Anduezak ez du uste Irungo atxiloketen atzean "Euskadira indarkeria itzultzeko hazia" dagoenik
"Behin betiko", ETAk eragindako "sufrimendu horretan izandako papera aitortzeko eta horren gaitzespen irmoa egiteko" eskatu dio Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak ezker abertzaleari, ETB2ren En Jake saioan egindako elkarrizketan.
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