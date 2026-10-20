ETA-REN AMAIERAREN URTEURRENA

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Anduezak ez du uste Irungo atxiloketen atzean "Euskadira indarkeria itzultzeko hazia" dagoenik

Iragarkia
andueza en jake sobre el fin de eta
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

"Behin betiko", ETAk eragindako "sufrimendu horretan izandako papera aitortzeko eta horren gaitzespen irmoa egiteko" eskatu dio Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak ezker abertzaleari, ETB2ren En Jake saioan egindako elkarrizketan. 

PSE EE Eneko Andueza ETA Politika

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