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Andueza no cree que, con las detenciones en Irun, estemos "ante el germen del regreso de la violencia a Euskadi"
Entrevistado en el programa de ETB2 "En Jake", el secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha pedido que la izquierda abertzale reconozca, "de una vez por todas, su papel activo en ese sufrimiento y haga una condena expresa" de ETA.
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