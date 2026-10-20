Aniversario fin de ETA
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Andueza no cree que, con las detenciones en Irun, estemos "ante el germen del regreso de la violencia a Euskadi"

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andueza en jake sobre el fin de eta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Anduezak ez du uste Irungo atxiloketekin "indarkeria Euskadira itzultzeko ernamuinaren aurrean" gaudenik

EITB

Última actualización

Entrevistado en el programa de ETB2 "En Jake", el secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha pedido que la izquierda abertzale reconozca, "de una vez por todas, su papel activo en ese sufrimiento y haga una condena expresa" de ETA. 

PSE EE Eneko Andueza Final de ETA Política

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