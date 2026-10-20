Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Etxanobek militantziaren esku utzi du bere hautagaitzari buruzko erabakia, bihar hasiko den barne prozesuan
Bizkaiko ahaldun nagusiak, bestalde, eskerrak eman dizkie Bizkai Buru Batzarrak Ibone Bengoetxearen alde egiteko erabakia hartu zuenetik "bereziki emakume alderdikideen partetik" jaso dituen babes mezuengatik.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Behin-behinean espetxera bidali ditu epaileak terrorismo delitua egotzita Irunen atxilotutako bi lagunak
ZUZENEAN
Duela min.
Anduezak ez du uste Irungo atxiloketen atzean "Euskadira indarkeria itzultzeko hazia" dagoenik
ZUZENEAN
Duela min.
Olarra Guridi ETAko presoari hirugarren gradua ematearen kontra egin du Fiskaltzak
ZUZENEAN
Duela min.
Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu die Junqueras, Bassa, Turull eta Romevari
ZUZENEAN
Duela min.
Otegi: "Indarkeria armatuaren itzuleraren hipotesia ez dugu aintzat hartzen"
ZUZENEAN
Duela min.
Eusko Jaurlaritza pozik agertu da ETAk indarkeria utzi zuenetik 15 urte igaro direlako, eta biktimekiko konpromisoa berretsi du
ZUZENEAN
Duela min.
Espainiako Gobernuak alargun eta genero indarkeriaren biktimentzako neurri sozialak onartu ditu
ZUZENEAN
Duela min.
Goia: "EH Bilduk alde batera utzi du bere lehen helburua omen zena: herria eraikitzea"
ZUZENEAN
Duela min.
Auzitegi Nazionalaren esku utzi dituzte terrorismoagatik Irunen atxilotutako bi pertsonak
Gehiago ikusi