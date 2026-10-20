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Etxanobek militantziaren esku utzi du bere hautagaitzari buruzko erabakia, bihar hasiko den barne prozesuan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko ahaldun nagusiak, bestalde, eskerrak eman dizkie Bizkai Buru Batzarrak Ibone Bengoetxearen alde egiteko erabakia hartu zuenetik "bereziki emakume alderdikideen partetik" jaso dituen babes mezuengatik.

EAJ-PNV Elixabete Etxanobe Foru eta Udal Hauteskundeak Bizkaia Politika

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