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Etxanobe confía a las bases la decisión sobre su candidatura durante el proceso interno que comienza mañana
La diputada general de Bizkaia, por otro lado, ha agradecido las muestras de cariño "especialmente de mujeres alderdikides" que ha recibido desde que se dio a conocer la decisión del Bizkai Buru Batzar de apartarla y optar por Ibone Bengoetxea.
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