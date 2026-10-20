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Etxanobe confía a las bases la decisión sobre su candidatura durante el proceso interno que comienza mañana

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Euskaraz irakurri: Etxanobek oinarrien esku utzi du bere hautagaitzari buruzko erabakia, bihar hasiko den barne prozesuan zehar

EITB

Última actualización

La diputada general de Bizkaia, por otro lado, ha agradecido las muestras de cariño "especialmente de mujeres alderdikides" que ha recibido desde que se dio a conocer la decisión del Bizkai Buru Batzar de apartarla y optar por Ibone Bengoetxea.

EAJ-PNV Elixabete Etxanobe Elecciones Municipales y Forales Bizkaia Política

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