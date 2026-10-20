Las bases del PNV votan desde este miércoles las listas propuestas para las forales lideradas por Mendoza, Bengoetxea y González

Las bases del PNV empezarán a votar este miércoles en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava las candidaturas propuestas por las Ejecutivas territoriales a las Juntas Generales, encabezadas por Eider Mendoza, Ibone Bengoetxea y Ramiro González, como aspirantes a diputados generales.

Mendoza y González, de ser respaldados por los militantes jeltzales, serán reelegidos como máximos representantes de las diputaciones guipuzcoana y alavesa, respectivamente, mientras que Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, si obtiene el aval de los batzokis, se convertirá en la próxima diputada general de Bizkaia, en sustitución de Elixabete Etxanobe.

Como presidentes de las Juntas Territoriales, el GBB, el BBB y el ABB han propuesto a Joseba Agirretxea (Gipuzkoa), hasta ahora diputado en el Congreso, Ana Otadui, que lleva tres legislaturas en al frente de la institución foral en Bizkaia, e Irma Basterra, elegida para el cargo en Álava el 19 de junio de 2023.

Los procesos electorales concluirán con las Asambleas Territoriales del 11 de noviembre en Bizkaia y del 12 en Álava y Gipuzkoa. El territorio en el que se prevé que pueda haber más disputa de candidatos es el vizcaíno, después de que Etxanobe no haya descartado optar como aspirante a la reelección si la proponen las bases.

La primera vuelta arrancará este miércoles y se prolongará hasta el próximo domingo, día 25, y en ellas los afiliados pueden plantear otros candidatos que no integren la propuesta realizada por la dirección territorial. La segunda vuelta de votaciones se desarrollará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

Ibone Bengoetxea fue propuesta como aspirante a diputada general de Bizkaia por el BBB el pasado 8 de octubre. Al día siguiente, Elixabete Etxanobe, que dijo haberse enterado poco antes del anuncio público de su posible relevo, expresó su "tremenda sorpresa", y subrayó que desconocía "las razones del cambio", ya que, según aseguró, el presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Ansola, le confirmó en marzo que ella optaría a la reelección.

Este mismo martes por la mañana, preguntada por si está dispuesta a postularse en la carrera electoral, Etxanobe ha dicho que "la palabra es de los afiliados".