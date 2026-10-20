El Gobierno Vasco llama a quienes "tienen una deuda moral" a sumarse al camino de la convivencia

El Gobierno Vasco ha celebrado "sin triunfalismos" los avances que se han producido desde el fin de ETA y se ha comprometido a "seguir trabajando para escuchar y asistir" a las víctimas del terrorismo hacia las que ha pedido "una empatía sincera" y una "actitud honesta de reconocimiento y reparación del daño causado".

Cuando se cumplen 15 años del final de ETA el Ejecutivo de Imanol Pradales ha aprobado una declaración institucional en la que ha recordado a las personas asesinadas, secuestradas, coaccionadas y amenazadas por ETA.



En la declaración, que ha sido leída este martes por la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que desde hace quince años "nadie se siente amenazado por defender sus ideas".



"Celebramos los primeros quince años de vida en democracia y libertad desde el golpe de Estado y el estallido de la Guerra Civil hace 90 años", ha indicado.



El Gobierno Vasco ha saludado que en estos tres lustros muchas personas "han asumido el sinsentido de la violencia" y han recorrido "un camino genuino hacia posiciones democráticas de respeto y reconocimiento de la pluralidad".



"Deuda moral que no prescribe"

No obstante, ha lamentado que también hay quien no lo ha hecho, "permanece atrincherado en viejos parámetros", y mantiene con la sociedad "una deuda moral que no prescribe".



El Gobierno Vasco ha aprovechado este aniversario para volver a emplazarles a sumarse "con valentía, sinceridad y determinación" al camino de "fortalecimiento de la convivencia y los valores democráticos".

