Illak adierazi du amnistiak aro berri bat ireki duela Katalunian: "Guztion garaipena da"
Generalitateko presidenteak PSCk legea onartzeko egindako ekarpena nabarmendu du, eta auzi politikoak politikaren esparruan konpondu behar direla defendatu du. Junts eta ERC alderdiek, bere aldetik, hasieran amnistiaren aurkako jarrera zuela gogorarazi diote.
Salvador Illa Generalitateko presidenteak adierazi du buruzagi independentistei amnistia legea aplikatzeak aro berri bat ireki duela Katalunian. "Katalunian etapa bat itxi eta etorkizun berri bat hasiko da", adierazi du. Haren hitzetan, "guztion garaipena da, batez ere, bizikidetzarena".
Illa Kataluniako Parlamentuko kontrol saioan mintzatu da, Monica Sales Junts talde parlamentarioaren buruaren galdera bati erantzuteko. Salesek galdetu dio ea amnistia legea onartzearen egokitasunari buruzko iritzi aldaketa "jainkoaren esku-hartzearen ondorioz edo Pedro Sanchezen aginduz" gertatu zen.
Illak PSCren ekarpena nabarmendu du
Kataluniako presidenteak erantzun dio amnistia ez zela inoiz onartuko PPren eta Voxen eskutik. Horrez gain, Kongresuan PSCren diputatuek emandako botoak legea aurrera ateratzeko ezinbestekoak izan zirela gogorarazi dio Salesi. "Ez ahaztu", erantsi du.
Testuinguru horretan, Illak zalantzan jarri du Juntsen "ekidistantzia". Izan ere, haren esanetan, alderdi horrek bere burua "erdian" kokatzen du PPren eta Voxen arteko lehian, alde batetik, eta PSOEren eta haren ezkerreko aliatuen artean, bestetik.
ERCk umiltasuna eskatu dio, hasierako jarrera dela eta
Josep Maria Jove ERC talde parlamentarioaren buruak Illari gogorarazi dio hasieran ez zuela amnistian sinesten, eta umiltasunez jokatzeko eskatu dio. Hala ere, aitortu du ondoren legea "zalantzarik gabe" defendatu duela.
Adierazpenak Auzitegi Gorenak Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa eta Raül Romevari amnistia legea behin betiko aplikatu eta biharamunean egin ditu Illak.
Generalitateko presidenteak esan du "umiltasun osoz" jokatzen duela eta ez zaiola "harrokeria" gustatzen. Era berean, auzi politikoak politikaren esparruan konpondu behar direla defendatu du.