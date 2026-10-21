El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que la aplicación de la ley de amnistía a los dirigentes independentistas permite a Cataluña "cerrar una etapa y abrir un futuro nuevo". A su juicio, se trata de "un triunfo de todos, sobre todo de la convivencia".

Illa se ha pronunciado así durante la sesión de control en el Parlament, en respuesta a la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, quien le ha preguntado si su "cambio de opinión" sobre la conveniencia de aprobar una amnistía se debió a una intervención divina o a una orden del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Illa reivindica el papel del PSC

El presidente catalán ha respondido a Sales que la amnistía nunca se habría aprobado con el PP y Vox en el Gobierno. Además, ha recordado que los votos de los diputados del PSC en el Congreso fueron imprescindibles para sacar adelante la ley. "No lo olvide", ha advertido.

En este contexto, Illa ha cuestionado la "equidistancia" que, a su juicio, defiende Junts al presentarse como una fuerza situada "en medio" de la pugna entre el PP y Vox, por un lado, y el PSOE y sus aliados de izquierdas, por otro.

ERC le pide humildad por sus reticencias iniciales

El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, también ha recordado a Illa que inicialmente "no creía" en la amnistía y le ha pedido "humildad". No obstante, ha reconocido que posteriormente ha defendido la norma "sin fisuras".

Las declaraciones se producen un día después de que el Tribunal Supremo aplicara definitivamente la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.

Illa ha asegurado que actúa con "toda la humildad" y que no le gusta la "arrogancia". Asimismo, ha defendido que "las cuestiones políticas deben resolverse en el ámbito de la política".