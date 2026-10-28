ACCIDENTE DE TREN EN TOLEDO
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Feijóo exige una investigación gubernamental inmediata sobre el accidente de tren de Urda

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Feijook Urdako tren istripuari buruzko ikerketa eskatu du

EITB

Última actualización

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente de tren de Urda (Toledo), al tiempo que ha expresado su dolor y solidaridad con los familiares de las víctimas.

Accidentes de Trenes España Alberto Núñez Feijóo PP Política

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