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Feijóo exige una investigación gubernamental inmediata sobre el accidente de tren de Urda
Euskaraz irakurri: Feijook Urdako tren istripuari buruzko ikerketa eskatu du
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente de tren de Urda (Toledo), al tiempo que ha expresado su dolor y solidaridad con los familiares de las víctimas.
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