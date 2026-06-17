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Finalizado el traslado de los presos a la nueva cárcel de Zubieta

Un convoy de la Ertzaintza ha completado este miércoles el traslado de 230 presos desde Martutene hasta el nuevo centro penitenciario de Zubieta, bajo un fuerte despliegue de seguridad que ha incluido controles por carretera y apoyo en helicóptero. El operativo da por concluido el histórico desalojo de la antigua prisión

GRAFCAV5005. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 17/06/2026.- El traslado de los presos de la antigua cárcel de Martutene (en la imagen), a la nueva de Zubieta en San Sebastián se desarrolla este miércoles en un convoy policial integrado por media docena de furgonetas de la Ertzaintza, escoltadas por vehículos policiales, que realizarán varios viajes a lo largo de la mañana. EFE/ Juan Herrero

 Traslado de los presos de la antigua cárcel de Martutene. EFE

Euskaraz irakurri: Amaitu da Martuteneko presoak Zubietako espetxe berrira lekualdatzeko prozesua
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EITB

Última actualización

Tras la inauguración oficial de la nueva prisión de Zubieta el pasado lunes, el traslado de los presos de la antigua cárcel de Martutene al nuevo centro penitenciario se ha completado este miércoles en un convoy policial integrado por media docena de furgonetas de la Ertzaintza, escoltadas por vehículos policiales, que ha realizado varios viajes a lo largo de la mañana. [

Fuentes del Departamento de Seguridad han indicado que algunos reclusos ya fueron conducidos ayer, martes, al nuevo penal, aunque la mayoría de ellos han sido trasladados hoy en un operativo que ha discurrido con total normalidad.

En total, han sido trasladados desde Martutene un total de 230 presos escoltados por la Ertzaintza, ya que otras 40 o 50 personas, en situación de tercer grado, acudirán por sus propios medios al nuevo centro penitenciario.

Las fuertes medidas de seguridad han sido visibles en la zona que separa ambas prisiones, con numerosos controles en las carreteras y la presencia también de un helicóptero sobrevolando el lugar.

El centro penitenciario de Zubieta, que ha supuesto una inversión de 45,5 millones de euros, tiene capacidad para 400 presos y una plantilla de 255 profesionales.

Entramos en la nueva prisión de Zubieta: así son las amplias y modernas instalaciones
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