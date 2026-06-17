Finalizado el traslado de los presos a la nueva cárcel de Zubieta

Tras la inauguración oficial de la nueva prisión de Zubieta el pasado lunes, el traslado de los presos de la antigua cárcel de Martutene al nuevo centro penitenciario se ha completado este miércoles en un convoy policial integrado por media docena de furgonetas de la Ertzaintza, escoltadas por vehículos policiales, que ha realizado varios viajes a lo largo de la mañana. [

Fuentes del Departamento de Seguridad han indicado que algunos reclusos ya fueron conducidos ayer, martes, al nuevo penal, aunque la mayoría de ellos han sido trasladados hoy en un operativo que ha discurrido con total normalidad.

En total, han sido trasladados desde Martutene un total de 230 presos escoltados por la Ertzaintza, ya que otras 40 o 50 personas, en situación de tercer grado, acudirán por sus propios medios al nuevo centro penitenciario.

Las fuertes medidas de seguridad han sido visibles en la zona que separa ambas prisiones, con numerosos controles en las carreteras y la presencia también de un helicóptero sobrevolando el lugar.

El centro penitenciario de Zubieta, que ha supuesto una inversión de 45,5 millones de euros, tiene capacidad para 400 presos y una plantilla de 255 profesionales.