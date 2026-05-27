Bero itogarria zazpigarren egunez, nahiz eta kostaldean brisak atseden pixka bat eman duen
Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan neurtu dituzte maximoak. Laudio, esaterako, 38,5 gradura iritsi da, inoiz maiatzean izan den altuena. Bihar, osteguna, alerta laranjan jarraituko dugu tenperatura altu iraunkorrengatik.
Zazpigarren egunez jarraian, Euskal Herriak bero itogarria eta uda beteko tenperaturak bizi izan ditu maiatzean. Asteazken honetan, baliorik altuenak Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan izan dira, eta, estazio meteorologiko askotan, maiatzeko errekorrak hautsi dituzte berriro.
Gaurko tenperatura maximoa Laudion (Araba) izan da. Arratsaldeko lehen orduan, Gardeako estazioak 38,5 ºC-ko balioa izan du. Gainera, Bergaran (Gipuzkoa) 37,3 ºC, Amurrion (Araba) 36,8 ºC, Mañarian (Bizkaia) 35,7 ºC eta Arrasaten (Gipuzkoa) 35,4 ºC erregistratu zirenetik, maiatzeko tenperaturarik altuenak izan dituzte.
Hego Euskal Herriko isurialde mediterraneoan ere beroa itogarria izan da. Tuterako estazioan (Nafarroa) gaurko maximoa 36,7 ºC-koa izan da, eta Zarrakaztelun 35 ºC-ra iritsi dira. Tobillasen (Araba), 34 ºC-ko tenperatura izan da.
Hala ere, gaur izan da tenperaturak atsedena eman duen lekurik. Kostaldean, uretatik oso gertu, brisa sartu da eta termometroak 30 gradutik behera geldiarazi ditu. Hala, Donostiako Santa Klara uharteko estazioan, tenperatura altuena 23,2 ºC-koa izan da, eta Punta Galean, 22,8 ºC-koa.
Tenperatura horiek ahulenen osasunari eragiten diote. Osakidetzak baieztatu duenez, pertsona bat hil da beroaren ondorioz, eta ehun inguru artatu ditu egun bero hauek hasi zirenetik.
Alerta laranjan jarraitzen dugu
Momentuz, orain arte ikusi gabeko beroaldi honek beste egun batez jarraituko du. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja mantenduko du bihar, osteguna, tenperatura altu iraunkorrak izateko arriskuagatik. Euskalmeten arabera, Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan eta Ebro inguruan 34 ºC inguruko tenperatura izango da; kostaldean, berriz, 29 ºC ingurukoa.
Nafarroan, AEMETek abisu horia ezarriko du 14:00etatik 20:00etara Erriberan, tenperatura altuengatik. Bertan, 36 gradu inguruko tenperatura maximoak espero dira.
Ipar Euskal Herrian ere abisu horian izango dira. Meteo Francek 30 gradu inguruko tenperaturak aurreikusi ditu kostaldean, eta 33 gradu barrualdean.
Ostiral arratsaldetik aurrera iritsiko da aldaketa. Iragarpenen arabera, haizea iparraldera aldatuko da iluntzean eta zerua hodeiez estaltzen hasiko da.
Barnealdean tenperatura maximoak bere horretan mantenduko dira. Ostegunean berriro alerta laranja aktibatuko da eta ostiralean maximoak nabarmen jaitsiko dira.
Gaua tropikala izan da, batez ere kostaldean eta isurialde kantauriarrean. EAEko lau estazio meteorologikoek minimo historikoak errejistratu dituzte, udan ere inoiz ez dira hain tenperatura altuak jaso. Ondoren, egunean zehar, hainbat udalerrik 35 ºC-ak gainditu dituzte, nahiz eta maiatzean egon.
Eusko Jaurlaritzak baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarriko du, tenperatura altuei hegoaldeko haizea gehitu beharko zaielako.
Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat tokitan tenperaturak ez dira 25 gradutik jaitsi goizaldean, eta egunean zehar baliorik beroenak 36 graduraino igoko dira. Sargori egingo du eta beroagatik ezarritako abisu horia gutxienez asteazkenera arte egongo da indarrean.
Maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira, eta minimoak 20ren bueltan geratuko dira leku askotan. Baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarri du Segurtasun Sailak.
Abisu horia 13:00etatik 20:00etara egongo da indarrean gaur, tenperatura altuak direla eta, eta ordu berean aktibatuko da astelehenean eta asteartean ere. Datorren aste osoa izango da eguzkitsua eta beroa Euskal Herrian.
2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.
Giro egonkorra eta eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du maiatzaren amaieran. Jaurlaritzak abisu horia ezarri du iganderako eta astelehenerako 13:00etatik 20:00etara beroagatik.
Maiatzean inoiz erregistratu diren tenperatura altuenak izan dira ostiral honetakoak. Euskal Herriaren mendebaldean izan da bero larriena, eta itzala bilatzea edota uretan freskatzea funtsezkoa izan da herritar askorentzat.