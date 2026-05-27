APARTEKO BEROA

Bero itogarria zazpigarren egunez, nahiz eta kostaldean brisak atseden pixka bat eman duen

Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan neurtu dituzte maximoak. Laudio, esaterako, 38,5 gradura iritsi da, inoiz maiatzean izan den altuena. Bihar, osteguna, alerta laranjan jarraituko dugu tenperatura altu iraunkorrengatik.

EITB

Zazpigarren egunez jarraian, Euskal Herriak bero itogarria eta uda beteko tenperaturak bizi izan ditu maiatzean. Asteazken honetan, baliorik altuenak Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan izan dira, eta, estazio meteorologiko askotan, maiatzeko errekorrak hautsi dituzte berriro.

Gaurko tenperatura maximoa Laudion (Araba) izan da. Arratsaldeko lehen orduan, Gardeako estazioak 38,5 ºC-ko balioa izan du. Gainera, Bergaran (Gipuzkoa) 37,3 ºC, Amurrion (Araba) 36,8 ºC, Mañarian (Bizkaia) 35,7 ºC eta Arrasaten (Gipuzkoa) 35,4 ºC erregistratu zirenetik, maiatzeko tenperaturarik altuenak izan dituzte.

Hego Euskal Herriko isurialde mediterraneoan ere beroa itogarria izan da. Tuterako estazioan (Nafarroa) gaurko maximoa 36,7 ºC-koa izan da, eta Zarrakaztelun 35 ºC-ra iritsi dira. Tobillasen (Araba), 34 ºC-ko tenperatura izan da.

Hala ere, gaur izan da tenperaturak atsedena eman duen lekurik. Kostaldean, uretatik oso gertu, brisa sartu da eta termometroak  30 gradutik behera geldiarazi ditu. Hala, Donostiako Santa Klara uharteko estazioan, tenperatura altuena 23,2 ºC-koa izan da, eta Punta Galean, 22,8 ºC-koa.

Tenperatura horiek ahulenen osasunari eragiten diote. Osakidetzak baieztatu duenez, pertsona bat hil da beroaren ondorioz, eta ehun inguru artatu ditu egun bero hauek hasi zirenetik.

Alerta laranjan jarraitzen dugu

Momentuz, orain arte ikusi gabeko beroaldi honek beste egun batez jarraituko du. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja mantenduko du bihar, osteguna, tenperatura altu iraunkorrak izateko arriskuagatik. Euskalmeten arabera, Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan eta Ebro inguruan 34 ºC inguruko tenperatura izango da; kostaldean, berriz, 29 ºC ingurukoa.

Nafarroan, AEMETek abisu horia ezarriko du 14:00etatik 20:00etara Erriberan, tenperatura altuengatik. Bertan, 36 gradu inguruko tenperatura maximoak espero dira.

Ipar Euskal Herrian ere abisu horian izango dira. Meteo Francek 30 gradu inguruko tenperaturak aurreikusi ditu kostaldean, eta 33 gradu barrualdean.

Ostiral arratsaldetik aurrera iritsiko da aldaketa. Iragarpenen arabera, haizea iparraldera aldatuko da iluntzean eta zerua hodeiez estaltzen hasiko da.

