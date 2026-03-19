EBZk inflazioaren gorakada eta hazkundearen moteltzea aurreikusi ditu, Ekialde Hurbileko gerraren ondorioz
Abenduko proiekzioekin alderatuta, aurten bereziki inflazioak gora egingo duela ohartarazi du Europako Banku Zentralak (EBZ), Ekialde Hurbileko gerraren ondorioz energiaren prezioak nabarmen igo direlako.
Europako Banku Zentralaren (EBZ) proiekzio berriek inflazioaren gorakada aurreikusten dute, aurrez iragarritakoa baino handiagoa, eta, aldi berean, euroguneko BPGren hazkunde-erritmoa abenduan aurreratutakoa baino apalagoa izango dela, Ekialde Hurbileko gatazkaren lehen egunetako eraginaren ondorioz.
EBZko teknikarien aurreikuspen berriek, salbuespenez, martxoaren 11ra arte eskuratutako informazioa barne hartzen dutenek, oinarrizko agertokian adierazten dute inflazio-tasa, batez beste, % 2,6koa izango dela 2026an, aurreko iragarpeneko % 1,9aren aldean; 2027an, berriz, euroguneko prezioen igoera % 2koa izango litzateke, abenduan proiektatutakoa baino bi hamarren handiagoa; eta % 2,1ekoa 2028an, aurreko aurreikuspeneko % 2aren gainetik. "Inflazioa gorantz berrikusi da abenduko proiekzioekin alderatuta, bereziki 2026rako, Ekialde Hurbileko gerraren ondorioz energiaren prezioek izan duten gorakadagatik", adierazi du erakunde horrek.
Era berean, EBZko ekonomialariek aurreikusten dute azpiko inflazioa, energia eta elikagaiak alde batera utzita, abenduan aurreikusitakoa baino handiagoa izango dela. Horrela, batez beste, tasa % 2,3koa izango da 2026an, % 2,2koa 2027an eta % 2,1ekoa 2028an. Aurreko iragarpenak, berriz, % 2,2ko, % 1,9ko eta % 2ko igoerak jasotzen zituen, hurrenez hurren.
Ildo horretatik, EBZk azaldu du prezioen igoeren ibilbide altuago honek, batez ere, energiaren kostuen garestitzearen transmisioa islatzen duela azpiko inflaziora, energia eta elikagaiak kanpo utzita.
Euroguneko hazkundeari dagokionez, adituek aurreikusten dute BPGaren hazkundea, batez beste, % 0,9koa izango dela aurten, abenduan aurreikusitakoa baino hiru hamarren txikiagoa; % 1,3koa 2027an, aurreko proiekzioko % 1,4aren azpitik; eta % 1,4koa 2028an, kasu horretan aurreko aurreikuspena berretsiz.
Beheranzko berrikuspen berri honek, batez ere 2026rako, gerrak lehengaien merkatuetan, errenta errealetan eta mundu guztiarekiko konfiantzan dituen ondorioak islatuko lituzke, eta EBZk adierazi duenez, aldi berean, langabezia maila txikiak, sektore pribatuaren balantzeen sendotasunak eta defentsaren eta azpiegituren gastu publikoak "hazkundea babesten jarraitu beharko lukete".
EBZren oinarrizko agertokiak aurreikusten du petrolioaren eta gasaren hiruhilekoko batez besteko prezioek upel bakoitzeko 90 dolar eta MWh-ko 50 euro inguruko maximoa izango dutela, hurrenez hurren, 2026ko bigarren hiruhilekoan, eta, ondoren, hurrengo hiruhilekoetan behera egingo dutela. Kasu horiekin bat etorriz, oinarrizko agertokiak inflazioaren gorakada aurreikusten du, eta horrek erosteko ahalmena, kontsumitzaileen gastua eta, ondorioz, BPGaren hazkundea geldiaraziko lituzke, batez ere epe laburrean.
Petrolio eta gas horniduraren gaineko eragin luzeagoak "inflazioa igoko luke, eta hazkundea murriztuko luke, erreferentziazko agertokiaren proiekzioen azpitik". Nolanahi ere, EBZk azpimarratu du epe ertainerako inflaziorako inplikazioak, funtsean, zeharkako ondorioen eta asaldura energetiko biziago eta iraunkorrago baten bigarren txandaren mende daudela.
BPGaren hazkundeari dagokionez, eurogunearen hedapena % 0,6ra jaitsiko litzateke aurten, oinarrizko agertokia baino hiru hamarren gutxiago; 2027an % 1,2ra iristeko eta urtebete geroago % 1,6ra iristeko.
Aurreikuspenik zorrotzenean, EBZk hidrokarburoen horniduraren etenaldi handiagoa eta luzeagoa aurreikusi du, eta kalkulatzen da petrolio eta gas natural likidotuaren fluxuen % 60 eten egingo liratekeela energia azpiegitura kaltetzen duten ekintza militarren ondorioz. Horrek hornidura berrezartzea atzeratuko luke, eta, beraz, egoera 2027ko lehen hiruhilekoan bakarrik bueltatuko litzateke aurreko egoera berdintsura, pixkanaka.
"Aurreikuspen latz horrek energiaren prezioan krisi indartsuagoa eta iraunkorragoa dakar, ziurgabetasun handiagoa eta are zeharkako eta bigarren txandako ondorio konplexuagoak ere", azaldu du EBZk, eta horrek esan nahi du petrolioaren prezioak 2026ko bigarren hiruhilekoan upeleko 145 dolarrera iritsiko liratekeela gehienez, eta gasarenak 106 eurora MWh-ko, erritmo askoz motelagoan jaitsi aurretik eta oinarrizko agertokiko hipotesien eta proiekzio horizonteko gainerako agertokien gainetik nabarmen mantendu aurretik.
