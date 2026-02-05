El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos de interés por quinta vez en el 2 %

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guion y mantener de nuevo sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2 %, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15 % y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,4 %.

Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por seguir a la espera después de detener en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

"El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. Su evaluación actualizada vuelve a confirmar que la inflación debería estabilizarse en nuestro objetivo del 2 % a medio plazo", ha explicado el instituto emisor.

No obstante, el banco central ha destacado que las perspectivas son "aún inciertas" debido a la actual incertidumbre relacionada con las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas. El BCE ha insistido en que cuenta con la "determinación" de estabilizar la inflación en el objetivo del 2% a medio plazo, para lo que se aplicará un enfoque dependiente de los datos a la hora de fijar los tipos reunión a reunión.

La tasa de inflación de la eurozona se situó en enero en el 1,7 % interanual, tres décimas por debajo del dato del 2 % registrado en diciembre, lo que representó la menor subida del coste de la vida desde septiembre de 2024.

Al descontar el impacto de la energía, la inflación se redujo una décima, hasta el 2,3 %. De excluirse, además, el coste de los víveres, alcohol y tabaco, la subyacente se moderó una décima, al 2,3 % también.



Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Eslovaquia (4,2%), Croacia (3,6%) y Grecia y Lituania (2,8%). Por contra, las menores subidas se observaron en Francia (0,4%), Finlandia e Italia (1%) y Bélgica (1,4%).