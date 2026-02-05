Interes-tasak % 2an mantendu ditu EBZk, bosgarren aldiz, merkatuek espero bezala
Europako Banku Zentraleko (EBZ) Gobernu Kontseiluak joera aldatu gabe jarraitzea erabaki du, 2025eko ekainean malgutze-zikloa eten ondoren. Ziklo horrek oinarrizko 200 puntu murriztu zuen diruaren prezioa, beheranzko zortzi doikuntzen bidez.
Interes-tasak azken hilabeteen modura mantentzea erabaki du Europako Banku Zentralaren (EBZ) Gobernu Kontseiluak, aldaketarik egin gabe, ostegun honetan. Horrela, gordailu-tasak (DFR) % 2an jarraituko du, birfinantzaketa-eragiketa nagusietakoa (MRO) % 2,15ean eta mailegu-erraztasun marjinalarena (MLF) % 2,4an.
Merkatuek ziurtzat jotzen zuten bezala, EBZk aldaketarik egin gabe jarraitzea erabaki du, 2025eko ekainean malgutze-zikloa gelditu ondoren. Ziklo horrek oinarrizko 200 puntutan murriztu zuen diruaren prezioa, beheranzko zortzi doikuntzen bidez, azken zazpiak jarraian.
"EBZren hiru interes-tasa ofizialak aldaketarik gabe mantentzea erabaki du gaur Gobernu Kontseiluak. Bere ebaluazio eguneratuak berretsi egiten du inflazioa % 2ko helburuan egonkortu beharko litzatekeela epe ertainera", azaldu du erakundeak ohar batean.
Hala ere, banku zentralak azpimarratu du aurreikuspenak "oraindik zalantzazkoak"direla, merkataritza gerrekin eta tentsio geopolitikoekin lotutako ziurgabetasuna dela eta. EBZk berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, datuen bilakaera izango dute oinarri erabakiak hartzeko orduan.
Euroguneko inflazio-tasa urte arteko % 1,7koa izan zen urtarrilean, abenduan izandako % 2ko datua baino hiru hamarren txikiagoa, hau da, 2024ko irailetik izandako bizi-kostuaren igoerarik txikiena.
Energiaren eragina kenduta, inflazioa hamarren bat murriztu zen, % 2,3raino. Jakien, alkoholaren eta tabakoaren kostua alde batera utzita, azpikoa hamarren bat apaldu zen, % 2,3ra.
EBko herrialdeen artean, hazkunderik handienak Eslovakiak ( % 4,2), Kroaziak ( % 3,6), Greziak eta Lituaniak ( % 2,8) izan zituzten. Aldiz, igoera txikienak Frantzian ( % 0,4), Finlandian eta Italian ( % 1) eta Belgikan ( % 1,4) izan dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Hurtado sailburuak turismo-zerga 2027an EAE osoan aplikatu ahal izatea espero du
Javier Hurtado Turismo sailburuak "positibotzat" jo du aldundiek egindako foru arauaren edukia, eta hiru lurralde historikoetarako araudi "homogeneoa" dela nabarmendu du. Gainera, zerga progresiboa izatea txalotu du, "gehien duenak gehiago ordaintzea" eragingo duelako.
Bizkaian garraio publikoko deskontuak abenduaren 31ra arte luzatuko dira
14 urtetik beherako adingabeek garraioa doan izango dute urte amaierara arte eta deskontuak egongo dira Gazte tarifetan eta bidaia ugariko gainerako abonuetan. Hobari-neurriak otsailera arte zeuden indarrean, eta ostegun honetan Bizkaiko Garraio Partzuergoak erabaki du abenduaren 31ra arte mantentzea.
EAErako zerga turistikoa onartzeko aurreproiektua, martxan: eguneko 7,5 eurorainokoa izan daiteke
Egonaldi turistikoen gaineko zerga udarako indarrean izatea aurreikusten dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Hori bai, udalerri denetan ez da aldi berean indarrean sartuko, batzar nagusiek zerga onartu eta foru araua lurralde bakoitzeko agerkari ofizialetan argitaratu ostean, udalek sei hilabeteko epea izango dutelako udal-ordenantzak egokitzeko. Udalerri bakoitzari dagokio zerga kobratzea.
BBVAk 10.511 milioi irabazi ditu 2025ean, % 4,5 gehiago
Aldaketa-tasa egonkorra erabilita, mozkinen hazkundea % 19,2koa izan zen. Erakundeko presidenteak adierazi duenez, errekor berri horrek agerian uzten du "hazkundea eta errentagarritasuna konbinatzeko dugun gaitasuna".
ELA, LAB, CC. OO. eta ESK sindikatuek Ertzaintzak Gasteizen manifestari "baketsuen" aurka egindako "erasoak" salatu dituzte
Arabako esku-hartze sozialaren sektorean lan-hobekuntzak eskatzeko mobilizazioa egin dute Arabako hiriburuan.
Inbertitzaileen euskal partzuergoak Uvesco erosteko prozesua amaitu du
Uvesco Taldeak, BM eta Super Amara marken matrizeak, 344 establezimendu eta 7.000 langile baino gehiago ditu gaur egun. Banaketa taldeak Hego Euskal Herrian, Madrilgo Erkidegoan, Avilan, Kantabrian eta Errioxan jarduten du une honetan.
AP-15 autobidea autoentzat doakoa izango da 2029tik aurrera
2029tik aurrera Nafarbide sozietate publikoaren esku geratuko da AP-15 autobidearen kudeaketa.
Confebaskek txalotu egin du gutxieneko soldataren inguruko epaia, "bere egitekoa bete" duela erakusten duelako
Ohar batean, patronalak nabarmendu du hasieratik erabili duen argudioa ontzat eman duela epaileak. Hau da, lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa Jaurlaritzaren eskumena dela.
ELAk eta LABek helegitea jarriko diote EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari eta gutxieneko soldata propioaren aldeko mobilizazioa areagotuko dute
Epaiak gutxieneko soldata baten negoziazioa bermatzen duela eta Confebask negoziatzera behartu beharko lukeela defendatzen dute.