MONETA-POLITIKA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Interes-tasak % 2an mantendu ditu EBZk, bosgarren aldiz, merkatuek espero bezala

Europako Banku Zentraleko (EBZ) Gobernu Kontseiluak joera aldatu gabe jarraitzea erabaki du, 2025eko ekainean malgutze-zikloa eten ondoren. Ziklo horrek oinarrizko 200 puntu murriztu zuen diruaren prezioa, beheranzko zortzi doikuntzen bidez.

(Foto de ARCHIVO) 12 December 2024, Hesse, Frankfurt_Main: A stele with the inscription "European Central Bank - Eurosystem" stands in front of the European Central Bank (ECB) in the east of Frankfurt. Photo: Arne Dedert/dpa 12/12/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN
Europako Banku Zentralaren (EBZ) egoitza. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Interes-tasak azken hilabeteen modura mantentzea erabaki du Europako Banku Zentralaren (EBZ) Gobernu Kontseiluak, aldaketarik egin gabe, ostegun honetan. Horrela, gordailu-tasak (DFR) % 2an jarraituko du, birfinantzaketa-eragiketa nagusietakoa (MRO) % 2,15ean eta mailegu-erraztasun marjinalarena (MLF) % 2,4an.

Merkatuek ziurtzat jotzen zuten bezala, EBZk aldaketarik egin gabe jarraitzea erabaki du, 2025eko ekainean malgutze-zikloa gelditu ondoren. Ziklo horrek oinarrizko 200 puntutan murriztu zuen diruaren prezioa, beheranzko zortzi doikuntzen bidez, azken zazpiak jarraian.

"EBZren hiru interes-tasa ofizialak aldaketarik gabe mantentzea erabaki du gaur Gobernu Kontseiluak. Bere ebaluazio eguneratuak berretsi egiten du inflazioa % 2ko helburuan egonkortu beharko litzatekeela epe ertainera", azaldu du erakundeak ohar batean.

Hala ere, banku zentralak azpimarratu du aurreikuspenak "oraindik zalantzazkoak"direla, merkataritza gerrekin eta tentsio geopolitikoekin lotutako ziurgabetasuna dela eta. EBZk berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, datuen bilakaera izango dute oinarri erabakiak hartzeko orduan.

Euroguneko inflazio-tasa urte arteko % 1,7koa izan zen urtarrilean, abenduan izandako % 2ko datua baino hiru hamarren txikiagoa, hau da, 2024ko irailetik izandako bizi-kostuaren igoerarik txikiena.

Energiaren eragina kenduta, inflazioa hamarren bat murriztu zen, % 2,3raino. Jakien, alkoholaren eta tabakoaren kostua alde batera utzita, azpikoa hamarren bat apaldu zen, % 2,3ra.

EBko herrialdeen artean, hazkunderik handienak Eslovakiak ( % 4,2), Kroaziak ( % 3,6), Greziak eta Lituaniak ( % 2,8) izan zituzten. Aldiz, igoera txikienak Frantzian ( % 0,4), Finlandian eta Italian ( % 1) eta Belgikan ( % 1,4) izan dira.

Europa Europako Banku Zentrala Europar Batasuna Hipotekak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

20250412134935_turistak_
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAErako zerga turistikoa onartzeko aurreproiektua, martxan: eguneko 7,5 eurorainokoa izan daiteke

Egonaldi turistikoen gaineko zerga udarako indarrean izatea aurreikusten dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Hori bai, udalerri denetan ez da aldi berean indarrean sartuko, batzar nagusiek zerga onartu eta foru araua lurralde bakoitzeko agerkari ofizialetan argitaratu ostean, udalek sei hilabeteko epea izango dutelako udal-ordenantzak egokitzeko. Udalerri bakoitzari dagokio zerga kobratzea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X