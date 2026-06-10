Pradales avisa al Gobierno de España: "Gobernar no es solo resistir"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado la cultura del acuerdo, la estabilidad institucional y la colaboración público-privada como pilares del desarrollo de Euskadi, durante su intervención en el Foro de El Diario Vasco celebrado en Donostia-San Sebastián. Además, ha exigido al Gobierno de España que acelere el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y cierre antes del 31 de julio los asuntos pendientes de la agenda bilateral.
Pradales ha analizado el contexto internacional, marcado, según ha señalado, por la inestabilidad geopolítica, la guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Gaza, la creciente rivalidad entre potencias y los efectos de la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, la robótica o la computación cuántica.
En este escenario, ha defendido la necesidad de preservar los valores democráticos y ha alertado sobre una "batalla cultural" que cuestiona principios como la dignidad humana, la libertad o la justicia social. También ha reclamado combatir la polarización política y la crispación, fenómenos que, a su juicio, deterioran la convivencia y favorecen los extremismos.
Balance de legislatura
Cuando se cumplen dos años de mandato, Pradales ha realizado un balance positivo de la acción del Gobierno Vasco. Ha destacado que el PIB vasco ha superado por primera vez los 100.000 millones de euros y que hay más de 31.000 personas trabajando y cotizando que hace dos años.
Además, ha subrayado que la economía ha seguido creciendo mientras se reducen los niveles de desigualdad, con mejoras en el índice GINI y en los indicadores de riesgo de pobreza infantil.
El lehendakari también ha puesto en valor la inversión pública para reforzar el tejido productivo. Según ha explicado, el Instituto Vasco de Finanzas ha movilizado 400 millones de euros que han permitido atraer más de 1.200 millones de inversión privada en sectores como la automoción, la industria, la construcción naval, la tecnología o el sector primario.
Defensa de los acuerdos transversales
Pradales ha destacado que el Gobierno Vasco ha alcanzado acuerdos con diferentes fuerzas políticas durante la legislatura. Ha citado los pactos con el PP para reforzar la plantilla de la Ertzaintza y designar al Ararteko, los acuerdos con EH Bildu para impulsar la Alianza Financiera Vasca y cambios en Osakidetza, y los alcanzados con Sumar en materia de vivienda y ciberseguridad.
También ha defendido la colaboración con agentes sociales, económicos y educativos para abordar cuestiones como la sanidad, la industria, la seguridad o la segregación escolar.
Vivienda, seguridad y euskera, entre los principales retos
El lehendakari ha reconocido que Euskadi comparte algunos de los grandes desafíos de las sociedades más avanzadas, entre ellos la vivienda, las expectativas de la juventud, la seguridad, el envejecimiento de la población, los cuidados, la salud mental, el bienestar emocional o la transformación económica e industrial.
A estos retos ha sumado el impulso del euskera, para el que ha reclamado respuestas innovadoras y compartidas. En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de la iniciativa Jauzia Gara.
Durante su intervención también ha puesto como ejemplo a Gipuzkoa en ámbitos como la innovación tecnológica, la movilidad sostenible y la cohesión social. Ha citado proyectos como MUBIL, la Milla Cuántica, la ampliación del Parque Tecnológico o las obras ferroviarias que conectarán distintos puntos de Gipuzkoa y de Euskal Herria.
"Es el momento de la verdad" para el autogobierno
La parte final del discurso ha estado centrada en el desarrollo del autogobierno. Pradales ha recordado que en 2026 ya se han formalizado nuevas transferencias y acuerdos en materia fiscal, y ha fijado como próximo objetivo cerrar antes de finales de julio las cuestiones pendientes de la agenda bilateral entre Euskadi y el Gobierno de España.
El lehendakari ha señalado que este año debe ser decisivo para completar el cumplimiento del Estatuto de Gernika, especialmente en materias como la gestión de la Seguridad Social, los puertos y la seguridad pública.
Asimismo, se ha referido al clima político estatal y a los casos que han salpicado la actualidad política en los últimos meses. Aunque ha reconocido el impacto que generan estas informaciones, ha insistido en que las acusaciones de corrupción no pueden servir de excusa para paralizar la acción política ni incumplir los compromisos adquiridos.
"Gobernar no es solo resistir", ha afirmado, antes de reclamar al Gobierno de España que mantenga la misma voluntad negociadora que el Ejecutivo vasco para culminar los acuerdos pendientes.
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