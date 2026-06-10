Pradales avisa al Gobierno de España: "Gobernar no es solo resistir"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado la cultura del acuerdo, la estabilidad institucional y la colaboración público-privada como pilares del desarrollo de Euskadi, durante su intervención en el Foro de El Diario Vasco celebrado en Donostia-San Sebastián. Además, ha exigido al Gobierno de España que acelere el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y cierre antes del 31 de julio los asuntos pendientes de la agenda bilateral.

Pradales ha analizado el contexto internacional, marcado, según ha señalado, por la inestabilidad geopolítica, la guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Gaza, la creciente rivalidad entre potencias y los efectos de la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, la robótica o la computación cuántica.

En este escenario, ha defendido la necesidad de preservar los valores democráticos y ha alertado sobre una "batalla cultural" que cuestiona principios como la dignidad humana, la libertad o la justicia social. También ha reclamado combatir la polarización política y la crispación, fenómenos que, a su juicio, deterioran la convivencia y favorecen los extremismos.