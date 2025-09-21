Goenagak eta Arregik Maspalomasetik Zinemaldirako bidea egin dute
Moriarti Produkzioak ekoiztetxearen azken pelikula, "Maspalomas", Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatzen ari da. Vicente du protagonista (Jose Ramon Soroiz), berriro armairuan sartu behar den 76 urteko gizon homosexuala.
Angelina Jolie Biarrizko aireportura heldu da
Aktore estatubatuarra 2025eko Zinemaldiko izar nagusietakoa da. Alice Winocour zuzendariaren "Couture" pelikula Sail Ofizialean aurkeztera etorri da Donostiara.
Kursaaleko publikoa oso gustura irten da "Maspalomas" pelikulako emanalditik
Iritzi positiboak entzun dira "Maspalomas" Sail Ofizialeko filmaren proiekziotik irten direnen artean. Batzuen esanetan, "beharrezkoa" da Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendarien pelikula.
"Maspalomas", norbanakoaren askatasuna berreskuratzeko bidean
Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendarien euskarazko pelikulak Donostian armairura itzuli behar duen Vicente homosexuala du protagonista, eta meritu guztiak egin ditu Sail Ofizialeko saridunen artean egoteko.
Lur Olaizola: “Zerbait polita dago unerik gogorrenekin zerbait sortzeko keinuan”
Lur Olaizola zinemagileak “Bariazioak” film laburra aurkeztuko du Donostiako Zinemaldiko Zabaltegi Tabakalera atalean, doluak erdiz erdi zeharkatzen duen istorioa.
Donostiako Zinemaldian klasiko bihurtu den Kontzertua & Proiekzioa
Zinemaldiak, Euskadiko Orkestrak eta SGAE Fundazioak eskainita, klasiko bihurtu den zine-musikaren kontzertuaz gozatu dute Belodromoan. Musika eta 400 metro karratuko pantaila batean proiektatutako pelikula-eszenak uztartu dituzte. Juan Jose Oconek zuzendu du Orkestra, eta Easo Abesbatzak gonbidatu gisa hartu du parte zenbait soinu-bandatan.
Saria irabazteko aukera duten bi pelikula eta arrakastarik izan ez duen beste bat, Mikel Zumetaren analisian
Sail Ofizialeko beste hiru pelikula aztertu ditu ORAINeko zinema kritikariak: "Los Tigres" (Alberto Rodriguez), "Deux pianos" (Arnaud Desplechin) eta "Le Cri des Gardes" (Claire Denis).
Kowalski Films euskal ekoiztetxearen "Los Tigres" Sail Ofizialean ari da lehian
Alberto Rodriguezek zuzendutako pelikula Antonio de la Torre eta Barbara Lennie ditu protagonista. Itsasoan grabatu dute, urpekarien lana pantaila handira ekarri baitu.
Eduard Fernandezek Espainiako Zinema Saria jaso du Donostian
Kataluniako aktoreak Ernest Urtasun Espainiako Kultura ministroaren eskutik jaso du aitorpena. Antzezpenaren balioa nabarmendu eta Gazako genozidioa gaitzesteko aprobetxatu du bere hitzaldia.
"Lurdes Iriondoren beste irudi bat islatu nahi genuen"
Inge Mendioroz zuzendariak eta Idoia Garzes gidoilariak "Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako" gaiari buruz hitz egin digute. Dokumentalak Zinemaldiko Zinemira sailean parte hartzen du, eta abeslari eta idazlearen bizitzaren eta ibilbidearen hainbat alderdi aldarrikatzen saiatzen da.