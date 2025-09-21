Zinemaldia
Goenagak eta Arregik Maspalomasetik Zinemaldirako bidea egin dute

GRAFCAV3531. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 21/09/2025.- Los realizadores, Aitor Arregi (d), y Jose Mari Goenaga (2i), posan junto a los actores, José Ramón Soroiz (i), Nagore Aranburu (c), y Kandido Uranga (2d), durante la presentación de su película 'Maspalomas', que participa en la Sección Oficial de la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
"Maspalomas" filmeko zuzendariak eta aktoreak, Zinemaldian. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Moriarti Produkzioak ekoiztetxearen azken pelikula, "Maspalomas", Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatzen ari da. Vicente du protagonista (Jose Ramon Soroiz), berriro armairuan sartu behar den 76 urteko gizon homosexuala.

"Maspalomas", norbanakoaren askatasuna berreskuratzeko bidean.
Bideoa: Kursaaleko publikoa oso gustura irten da "Maspalomas" pelikulako emanalditik
