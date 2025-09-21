Zinemaldia
Goenaga y Arregi viajan de Maspalomas a la Sección Oficial del Zinemaldia

GRAFCAV3531. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 21/09/2025.- Los realizadores, Aitor Arregi (d), y Jose Mari Goenaga (2i), posan junto a los actores, José Ramón Soroiz (i), Nagore Aranburu (c), y Kandido Uranga (2d), durante la presentación de su película 'Maspalomas', que participa en la Sección Oficial de la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Los directores y actores de "Maspalomas", durante el Festival. Foto: EFE
Última actualización

La última película de Moriarti, "Maspalomas", compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Con la participación de EITB, está protagonizada por Vicente (José Ramón Soroiz), un hombre homosexual de 76 años que tiene que volver a meterse en el armario.

"Maspalomas", en el camino de recuperar la libertad individual.
Vídeo: El público del Kursaal sale muy satisfecho de la proyección de "Maspalomas"
