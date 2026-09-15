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La serie de Apple TV 'La maldición de Widow's Bay' arrasa en la 78º edición de los Emmy

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Apple TVren 'La maldición de Widow' s Bay 'telesailak Emmy sarien 78. edizioa zapuztu du

EITB

Última actualización

La sátira de terror ha conseguido de seis premios, junto a ocho logrados en la ceremonia de los galardones creativos. Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó Michael J. Fox, quien recibió el premio humanitario Bob Hope por su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.

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