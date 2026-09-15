La serie de Apple TV 'La maldición de Widow's Bay' arrasa en la 78º edición de los Emmy
La sátira de terror ha conseguido de seis premios, junto a ocho logrados en la ceremonia de los galardones creativos. Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó Michael J. Fox, quien recibió el premio humanitario Bob Hope por su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.
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Se estrena el tráiler de la nueva serie, cuyo rodaje tuvo lugar esta primavera en el nuevo plató de EITB y en enclaves vascos como Bilbao, Getxo y Bardenas Reales. Se podrá ver en EITB en 2027.
Abierta la inscripción de expositores para Durangoko Azoka
Las editoriales, discográficas, asociaciones, instituciones y demás interesados tienen de plazo hasta el 30 de septiembre. En la web de la Azoka encontrarán toda la información sobre la feria del libro y disco vasco, que este año se celebrará del 4 al 8 de diciembre.
Muere la artista japonesa Yayoi Kusama a los 97 años
La artista murió el 14 de agosto en un Hospital de Tokio. El Guggenheim acogió en 2023 la exposición ''Yayoi Kusama: Desde 1945 hasta hoy''. Kusama comenzó a pintar sobre los 10 años, usando como motivo la repetición obsesiva de lunares y patrones como redes y arcos.
Euskal Museoa Bilbao será de entrada gratuita del 22 al 30 de agosto con motivo de Aste Nagusia
Las personas visitantes podrán recorrer la exposición semipermanente, descubrir la propuesta contemporánea 'Uhinak' de Ra Asensi, y disfrutar de la tradicional muestra 'Gigantes de Bilbao', cuyos protagonistas saldrán cada mañana en kalejira por el Casco Viejo.
El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años
El ilusionista, reconocido mundialmente, estaba especializado en cartomagia, magia de cerca y mentalismo, y era conocido por utilizar el humor en sus números
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La quinta edición del certamen, que se celebra del 24 al 26 de julio, otorgará su premio anual a los vizcaínos Travellin' Brothers.
Calvin Harris, FKA twigs y Dani Fernández brillan en el arranque del Bilbao BBK Live
El concierto sorpresa de Alcalá Norte y las actuaciones de Calvin Harris, FKA twigs y Dani Fernández han marcado el inicio de tres días de música en la capital vizcaína. Miles de asistentes han disfrutado de un estreno con nombres internacionales, talento local y una actuación sorpresa que ha sorprendido al público de Kobetamendi.
Álex de la Iglesia debutará en la animación con una película inspirada en Lovecraft
La película, que se titulará 'Ages of Madness: The Howling of the Jinn', girará alrededor del 'Necronomicón', el libro ficticio recurrente en los relatos de Lovecraft, y entrelazará varias tramas situadas en distintas épocas y lugares.