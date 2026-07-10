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Calvin Harris, FKA twigs y Dani Fernández brillan en el arranque del Bilbao BBK Live

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Calvin Harris, FKA twigs eta Dani Fernandez, Bilbao BBK Live jaialdiaren lehen eguneko izar distiratsuenak
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EITB

Última actualización

El concierto sorpresa de Alcalá Norte y las actuaciones de Calvin Harris, FKA twigs y Dani Fernández han marcado el inicio de tres días de música en la capital vizcaína. Miles de asistentes han disfrutado de un estreno con nombres internacionales, talento local y una actuación sorpresa que ha sorprendido al público de Kobetamendi.

Bilbao BBK Live 2026 Conciertos Bilbao Cultura

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