La asociación Baltsan y el medio de comunicación Argia han organizado la séptima edición de la Feria del Libro y el Disco Vascos de Ziburu, que se celebrará el 6 de junio con el objetivo de "alimentar el euskera en euskera y desde el euskera, fomentar la creación y disfrutar de su diversidad y riqueza".

Antes de que llegue el día de la Azoka, habrá dos sesiones previas: una será en Baigorri (sesión literaria de bertsos con Miren Artetxe y Maddi Ane Txoperena partiendo de la novela "Pleibak", de Miren Amuriza, 22 de mayo) y en Donibane Lohizune (presentación del libro "Deiadarra", de Aritz Ibarra, el 28 de mayo).

El 6 de junio en Ziburu se reunirán 41 editoriales y creadores, 33 del ámbito del libro (Katakrak, Erein, Jakin, Igela, Pamiela, Txalaparta, Nabarralde, Maiatz, Susa...) y 8 del ámbito de la música (Usopop, Balio Dute, Maitakultura..), además de músicos que presentarán sus trabajos en conciertos de formato reducido: Xabier Badiola, Maite Larburu, Pantxix Bidart eta Marie, el grupo Indigo y, a las 20:00 horas para cerrar el encuentro, Jurgi Ekiza.

El homenajeado de este año será el escritor, lingüista y profesor Beñat Oihartzabal, al que se le brindará un homenaje durante el acto de apertura (10:00), y a continuación conversará con Celine Mounole.