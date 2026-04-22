El arte vasco regresa a Venecia 50 años después
En 1976, un año después de la muerte de Franco, la Bienal cedió un espacio a un programa impulsado por artistas vascos, y, por ello, una delegación del Gobierno Vasco desarrollará el programa institucional, académico y artístico “I Baschi alla Biennale 1976/2026” junto a varios artistas y especialistas, entre el 6 y el 8 de mayo, en la ciudad italiana.
El arte vasco volverá a Venecia a través del programa institucional, académico y artístico “I Baschi alla Biennale 1976/2026”, cincuenta años después de su primera presencia en la Bienal en 1976.
El lehendakari Imanol Pradales encabezará la delegación vasca que visitará Venecia entre el 6 y el 8 de mayo, en un viaje en el que estará acompañado, entre otras y otros, por las y los expertos Joseba Zulaika, Miren Vadillo, Peio Aguirre, Beñat Sarasola y Leire Vergara y las y los artistas Jose Maria Zabala, Damaris Pan, Mari Puri Herrero e Itziar Okariz.
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea ha recordado en el acto de presentación del programa, esta mañana en Vitoria-Gasteiz, que un grupo de artistas vascos llevó a Venecia “la voz de un país”: “Aquel gesto no fue solo cultural, fue también una expresión de libertad, dignidad y afirmación colectiva”, ha señalado.
En aquel contexto, la Bienal cedió un espacio a un programa impulsado por artistas vascos que, sin contar con un pabellón propio, convirtió Venecia en un altavoz internacional. “A través del cine, la música y las artes visuales, nombres como Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert, José Antonio Sistiaga o Mikel Laboa situaron la realidad cultural y política vasca en el centro del debate internacional”.
El proyecto “I Baschi alla Biennale 1976/2026” conecta “memoria, pensamiento y creación”, y su eje institucional tendrá como escenario la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, donde el 7 de mayo se celebrará el acto oficial presidido por el lehendakari.
El eje académico se desarrollará en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia con la jornada “Euskadi en la Bienal de Venecia, 1976: memoria para el futuro”, mientras que el eje artístico se concretará en el Palazzo Contarini della Porta di Ferro.
Allí reunirán material histórico como las piezas audiovisuales …ere erera baleibu izik subua aruaren… (José Antonio Sistiaga, 1968-1970), Ama Lur (Nestor Basterretxea y Fernando Larruquert, 1968), Axut (Jose Maria Zabala, 1975), Arriluce (José Angel Rebolledo, 1971-1975), la música del espectáculo Ikimilikiliklik (hermanos Artze, 1975) y la pintura de Mari Puri Herrero Juicio de Burgos (manifestación).
Junto a todo ello, en Venecia también se mostrarán algunas obras contemporáneas como la pintura Dobla Damaris Pan y las performances Irrintzi Repetición (Itziar Okariz) y Tripak tokitik (Tripak).
Te puede interesar
El sector audiovisual vasco estudia la creación de una academia de cine
El sector confirma que han convocado una reunión el próximo 23 de abril para iniciar un proceso de reflexión. En cualquier caso, han incidido en que será "un encuentro cerrado y exclusivamente profesional", por lo que han pedido a los medios de comunicación que respeten el proceso. Quieren evitar que "dinámicas externas" condicionen el desarrollo de la iniciativa.
Gero Axular Dantza Taldea estrena "Agoteak"
En 90 minutos de espectáculo, que se estrenará el 19 de abril en el Victoria Eugenia, 90 bailarines y bailarinas interpretarán 24 coreografías en un espectáculo que supone "un clamor por una sociedad más abierta, liberadora y respetuosa", según ha explicado el grupo de baile.
Alejandro G. Iñárritu: "Estar en Bilbao es muy simbólico para mí"
La instalación “Carne y arena”, “experiencia” de realidad virtual creada por el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, nos recibe en el plató 5 de la sede de EITB en Bilbao.
Ura Bere Bidean 2026 anuncia una tercera cita el 22 de octubre
Tras agotarse las entradas para las actuaciones de los días 23 y 24 de octubre en la preventa, la organización ha decidido lanzar una tercera entrega el 22 de octubre. En esta sexta edición participarán, entre otros, Olaia Inziarte, Eñaut Elorrieta, Zea Mays o Pantxoa eta Peio.
Korrontzi anuncia una gira internacional y un gran concierto en el BEC para 2027
El concierto del BEC será el broche final a la gira "Mundua Dantzan", de 50 conciertos, que llegará a países como Malasia, Canadá o la República Checa.
Iñaki Viñespre: "La verdad es que no me lo esperaba, ya que los otros cinco bertsolaris estuvieron muy bien
Será la primera vez que Iñaki Viñaspre se prepare para el campeonato de Euskal Herria y aunque cree que la txapela le queda lejos, el campeón alavés confiesa que intentará hacerlo lo mejor que pueda.
Bengoetxea pide al Gobierno español "un cambio de visión" ante la posibilidad de trasladar el 'Guernica' a Euskadi
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha solicitado "estudiar técnicamente" las opciones del traslado de 'Guernica' a Euskadi. Bengoetxea cree que es "una decisión política" y solicita "decisiones y medidas extraordinarias en un momento extraordinario para nuestro pueblo".
El Reina Sofía descarta el traslado del 'Guernica' a Euskadi
Tras la petición del Gobierno Vasco de trasladar el cuadro con motivo del 90 aniversario del bombardeo, el Reina Sofía ha hecho público un nuevo informe técnico sobre el estado de conservación del cuadro en el que "desaconseja rotundamente su traslado".
Cuatro miniseries camino de la pantalla, impulsadas por EITB
Los rodajes de “Amarekin goxo goxo”, “Aloka(h)iru” e “Izaki pixka bat gardenak” están ya en marcha, y la filmación de “Estu” arranca en abril. Se podrán ver a partir de otoño en la plataforma Primeran.