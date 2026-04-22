El arte vasco regresa a Venecia 50 años después

El arte vasco volverá a Venecia a través del programa institucional, académico y artístico “I Baschi alla Biennale 1976/2026”, cincuenta años después de su primera presencia en la Bienal en 1976.

El lehendakari Imanol Pradales encabezará la delegación vasca que visitará Venecia entre el 6 y el 8 de mayo, en un viaje en el que estará acompañado, entre otras y otros, por las y los expertos Joseba Zulaika, Miren Vadillo, Peio Aguirre, Beñat Sarasola y Leire Vergara y las y los artistas Jose Maria Zabala, Damaris Pan, Mari Puri Herrero e Itziar Okariz.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea ha recordado en el acto de presentación del programa, esta mañana en Vitoria-Gasteiz, que un grupo de artistas vascos llevó a Venecia “la voz de un país”: “Aquel gesto no fue solo cultural, fue también una expresión de libertad, dignidad y afirmación colectiva”, ha señalado.

En aquel contexto, la Bienal cedió un espacio a un programa impulsado por artistas vascos que, sin contar con un pabellón propio, convirtió Venecia en un altavoz internacional. “A través del cine, la música y las artes visuales, nombres como Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert, José Antonio Sistiaga o Mikel Laboa situaron la realidad cultural y política vasca en el centro del debate internacional”.

El proyecto “I Baschi alla Biennale 1976/2026” conecta “memoria, pensamiento y creación”, y su eje institucional tendrá como escenario la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, donde el 7 de mayo se celebrará el acto oficial presidido por el lehendakari.

El eje académico se desarrollará en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia con la jornada “Euskadi en la Bienal de Venecia, 1976: memoria para el futuro”, mientras que el eje artístico se concretará en el Palazzo Contarini della Porta di Ferro.

Allí reunirán material histórico como las piezas audiovisuales …ere erera baleibu izik subua aruaren… (José Antonio Sistiaga, 1968-1970), Ama Lur (Nestor Basterretxea y Fernando Larruquert, 1968), Axut (Jose Maria Zabala, 1975), Arriluce (José Angel Rebolledo, 1971-1975), la música del espectáculo Ikimilikiliklik (hermanos Artze, 1975) y la pintura de Mari Puri Herrero Juicio de Burgos (manifestación).

Junto a todo ello, en Venecia también se mostrarán algunas obras contemporáneas como la pintura Dobla Damaris Pan y las performances Irrintzi Repetición (Itziar Okariz) y Tripak tokitik (Tripak).