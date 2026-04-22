Euskal artea Veneziara itzuliko da 50 urte geroago
Euskal artea Veneziako Bienalera itzuliko da aurten, 1976an lehen aldiz agertu eta 50 urtera, “I Baschi alla Biennale 1976/2026” programa instituzional, akademiko eta artistikoaren eskutik.
Imanol Pradales lehendakaria izango da maiatzaren 6tik 8ra bitartean Venezian zabalduko den euskal ordezkaritzaren buruan, eta, harekin batera, parte hartuko dute Joseba Zulaika, Miren Vadillo, Peio Aguirre, Beñat Sarasola eta Leire Vergara adituek eta Jose Maria Zabala, Damaris Pan, Mari Puri Herrero eta Itziar Okariz artistek, besteak beste.
Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak ekimenaren aurkezpenean gogorarazi dutenez, euskal artisten talde batek “herrialde baten ahotsa” eraman zuen Veneziara: “Keinu hura ez zen keinu kultural hutsa izan, askatasun, duintasun eta baieztapen kolektiboaren adierazpena ere izan zen”, adierazi du.
Testuinguru horretan, Bienalak lekua egin zion euskal artistek bultzatutako programari, 1976an, eta, pabiloi propiorik izan gabe ere, Venezia nazioarteko bozgorailu bihurtu zen. “Zinemaren, musikaren eta ikusizko arteen bitartez, Nestor Basterretxea, Fernando Larruquert, Jose Antonio Sistiaga edo Mikel Laboa gisako artistek nazioarteko eztabaidaren erdigunean kokatu zuten Euskal Herriko errealitate kultural eta politikoa”.
“I Baschi alla Biennale 1976/2026” proiektuak “memoria, pentsamendua eta sormena” uztartuko ditu, eta haren ardatz instituzionalak Scuola Grande San Giovanni Evangelista izango du agertokia; maiatzaren 7an, Imanol Pradales lehendakaria buru izango duen ekitaldi ofiziala egingo da bertan.
Ardatz akademikoa Veneziako Ca’ Foscari Unibertsitatean garatuko da, “Euskadi Veneziako Bienalean, 1976: memoria etorkizunerako” jardunaldiaren bidez, eta ardatz artistikoa Palazzo Contarini della Porta di Ferro jauregian garatuko da.
Material historikoa izango da bertan gozagai eta aztergai: …ere erera baleibu izik subua aruaren… Jose Antonio Sistiagaren filma (1968-1970), Ama Lur Nestor Basterretxea eta Fernando Larruquertena (1968), Axut Jose Maria Zabalaren filma (1975), Arriluce Jose Angel Rebolledorena (1971-1975), Ikimilikiliklik ikuskizunaren musika (Artze anaiak, 1975) eta Juicio de Burgos (manifestación) Mari Puri Herreroren margoa (1971).
Horrekin batera, gainera, hainbat lan garaikide ere izango dira Venezian: Dobla Damaris Panen margoa eta Irrintzi Repetición (Itziar Okariz) eta Tripak tokitik (Tripak) performanceak.
