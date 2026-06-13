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Aurora Beltranek Kulturaren Vianako Printzea saria jaso du Nafarroan

Aurora Beltrán recoge en Navarra el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Aurora Beltran abeslari nafarrak 2026ko Kulturaren Vianako Printzea saria jaso du larunbat honetan Los Arcosen (Nafarroa), "hegan egin nahi izan duten eta, agian, ezin izan duten edo utzi ez dieten emakume guztiei eskainita".

Iruñea Nafarroa Jendea Kultura

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"RESET" lelopean 2026ko Getxo Photo martxan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

GetxoPhoto jaialdia ostegunean hasiko da, "RESET" lelopean

20 urte beteko dituen honetan, GetxoPhoto jaialdia ostegunean hasiko da, ekainaren 21era arte, "RESET" izenburupean. Antolatu dituzten 23 erakusketetatik laurdena baino gehiago Punta Begoñan egongo dira. Ereagako pasealekua eta Algortako merkatua izango dira beste bi gune garrantzitsuak, eta azken horretan egingo dute urtebetetze festa. 233 argazki, 44 herrialde eta sistema berrabiarazteko gonbita edizio honetan.

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