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El festival Podcast Geltokia reúne a creadores, productores y plataformas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sortzaile, ekoizle eta plataformak batuko ditu Podcast Geltokia jaialdiak

Última actualización

A partir del jueves, 28 de mayo, el centro cultura Tabakalera de San Sebastián acogerá la primera edición del festival de audio Podcat Geltokia, que durante tres días reunirá en un encuentro impulsado Tabakalera y EITB a agentes que trabajan en el mundo del audio . 

Tabakalera Cultura

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