El festival Podcast Geltokia reúne a creadores, productores y plataformas
A partir del jueves, 28 de mayo, el centro cultura Tabakalera de San Sebastián acogerá la primera edición del festival de audio Podcat Geltokia, que durante tres días reunirá en un encuentro impulsado Tabakalera y EITB a agentes que trabajan en el mundo del audio .
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La Catedral de Pamplona expone 25 piezas inéditas de Valentino
La exposición 'Indito Valentino' reúne por primera vez en la Catedral de Pamplona 25 piezas desconocidas de alto nivel del diseñador italiano. Las obras forman parte de una colección nunca antes expuesta y muestran algunas de las señas de identidad más reconocibles de Valentino y se podrá visitar hasta el 21 de junio.
GetxoPhoto comenzará el jueves bajo el lema "RESET"
20 años de vanguardia fotográfica condensados en un solo concepto: 'RESET'. Getxophoto arranca este jueves con una selección de creadores internacionales que utilizan la imagen como una herramienta crítica para narrar las historias humanas más íntimas de nuestro tiempo. Más de una cuarta parte de las 23 exposiciones que han organizado estarán en Punta Begoña. El paseo de Ereaga y el mercado de Algorta serán otros dos espacios importantes.
La Beca de Creación de la Durangoko Azoka estará dirigida a proyectos musicales
Este año, podrán participar en la convocatoria de ayuda, antes del 21 de septiembre, artistas o grupos sin música editada o que hayan publicado menos de dos obras en soporte físico o digital. El trabajo subvencionado con 15.000 euros será un obra en euskera en caso de tener letra, y el resultado se presentará en la Durangoko Azoka de 2027.
'Fantasía y razón', la muestra que reúne las grandes series de Goya en el Museo de Bellas Artes de Vitoria
‘Desastres de la guerra’, ‘Tauromaquia, ’Disparates’ y ‘Caprichos’ son las cuatro grandes series de estampas de la exposición de Francisco de Goya que permanecerá en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz hasta febrero de 2027. Por otro lado, el museo San Telmo de San Sebastián acoge también una exposición con Goya como protagonista.
La Feria del Libro y el Disco Vascos de Ziburu abre un espacio al euskera y un plaza a la creación
El 6 de junio se celebrará en la localidad costera la séptima edición de Eusko Liburu eta Disko Azoka a iniciativa de la asociación Baltsan y el medio de comunicación Argia. Este año, se homenajeará al lingüista Beñat Oihartzabal.
Esther Ferrer recibirá el premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales
El jurado del premio reconoce "la proyección internacional y la contribución a la renovación del arte contemporáneo" de la artista donostiarra, que recibirá el galardón en julio, al igual que a Maddi Alberdi San Martín, ganadora del premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa Gazte saria.
Alejandro González Iñarritu estará el lunes en la Sala BBK, en una charla organizada con ocasión de la exposición 'Carne y Arena'
La cita será a las 19:00 y las entradas -gratuitas- están disponibles. La experiencia de inmersión 'Carne y Arena', basada en las experiencias y testimonios de migrantes y refugiados en la frontera con México y EEUU, se puede ver en el 5º plató de EITB desde el pasado 16 de marzo y hasta el 20 de junio.
Euskadi trabaja para tener un espacio propio en la Bienal de Venecia para 2028
Así lo ha anunciado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, durante un acto institucional en la Escuela Grande San Juan Evangelista en Venecia (norte de Italia). "Queremos avanzar, y proyectar nuestra creación artística en este escaparate internacional ", ha afirmado la vicelehendakari.
'RESET' será el lema del 20 aniversario de Getxophoto, del 28 de mayo al 21 de junio
Celebrar el aniversario y repensar el festival, y reiniciarlo: estos son los objetivos de la 20ª edición, RESET. Entre las iniciativas han creado un archivo digital que recopila los 20 años de historia del festival, , la exposición ‘El último lunes’ de Alejandro Acin o otros 7 proyectos de ediciones anteriores. Además, el Sireno del Puerto Viejo también tendrá su lugar en su último acto: un photocall.