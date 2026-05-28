20 años de vanguardia fotográfica condensados en un solo concepto: 'RESET'. Getxophoto arranca este jueves con una selección de creadores internacionales que utilizan la imagen como una herramienta crítica para narrar las historias humanas más íntimas de nuestro tiempo. Más de una cuarta parte de las 23 exposiciones que han organizado estarán en Punta Begoña. El paseo de Ereaga y el mercado de Algorta serán otros dos espacios importantes.