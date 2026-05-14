Esther Ferrer recibirá el premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales

La artista vasca Esther Ferrer recibirá el premio Eusko Ikaskuntza-LABORAL Kutxa 2026 de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales por haber contribuido, según el jurado, "a redefinir las fronteras del arte contemporáneo, consolidando un lenguaje propio de gran influencia internacional" y "su relevante aportación al ámbito educativo en el País Vasco".

El jurado del premio ha estado compuesto por representantes de Musikene y de las siete universidades del ámbito geográfico de Eusko Ikaskuntza, junto a representantes de la propia Sociedad de Estudio Vascos y Laboral Kutxa.

Esther Ferrer es una de las creadoras vascas más emblemáticas de la historia, que "desde inicios de la década de los sesenta ha desarrollado una obra multidisciplinar, profundamente crítica, que desborda los límites del lenguaje y del tiempo, situando el cuerpo en un lugar central de su práctica artística. ", según ha señalado Eusko Ikaskuntza.

Especialmente reconocida por su aportación a la perfomance, Ferrer ha contribuido a redefinir las fronteras del arte contemporáneo.

Su obra ha estado o está expuesta en el Museo Reina Sofía de Madrid, Museo Guggenheim Bilbao, Museo de Arte Contemporáneo Val-de-Marne de París, Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, Museu d 'Art Contemporani de Barcelona, Centre Pompidou de París, Artium...

Junto a su trayectoria artística, el jurado ha subrayado su relevante aportación al ámbito educativo en Euskal Herria. Fue impulsora de proyectos pioneros como el Taller de Libre Expresión (San Sebastián, 1963), junto al pintor José Antonio Sistiaga, así como de la Escuela Experimental de Elorrio. Posteriormente, ha desarrollado una intensa labor docente en universidades y escuelas de Bellas Artes de Canadá, Francia, Italia, México, Suiza y España.

Ferrer es "una creadora comprometida con el devenir artístico y social contemporáneo, que concibe el arte", según Eusko Ikaskuntza, "como un espacio de libertad. ".

Gaztea saria

Tal y como se hizo público el mes pasado, la ganadora del premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa Gaztea saria ha sido Maddi Alberdi San Martín, la persona ganadora del Premio Eusko Ikaskuntza-LABORAL Kutxa Gazte Saria, en cuya octava edición ha recaído sobre Maddi Alberdi San Martín gracias a su trabajo de investigación “Gatibutasunetik askapenera: feminismo latinoamerikarrak eta euskal emakume abertzaleen bizipenak elkarrizketa”, sobre el feminismo y nacionalismo vasco.

Alberdi y Ferrer recibirán sus premios en julio.