Gero Axular Dantza Taldea estrena "Agoteak"
En 90 minutos de espectáculo, que se estrenará el 19 de abril en el Victoria Eugenia, 90 bailarines y bailarinas interpretarán 24 coreografías en un espectáculo que supone "un clamor por una sociedad más abierta, liberadora y respetuosa", según ha explicado el grupo de baile.
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La instalación “Carne y arena”, “experiencia” de realidad virtual creada por el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, nos recibe en el plató 5 de la sede de EITB en Bilbao.
Ura Bere Bidean 2026 anuncia una tercera cita el 22 de octubre
Tras agotarse las entradas para las actuaciones de los días 23 y 24 de octubre en la preventa, la organización ha decidido lanzar una tercera entrega el 22 de octubre. En esta sexta edición participarán, entre otros, Olaia Inziarte, Eñaut Elorrieta, Zea Mays o Pantxoa eta Peio.
Korrontzi anuncia una gira internacional y un gran concierto en el BEC para 2027
El concierto del BEC será el broche final a la gira "Mundua Dantzan", de 50 conciertos, que llegará a países como Malasia, Canadá o la República Checa.
Iñaki Viñespre: "La verdad es que no me lo esperaba, ya que los otros cinco bertsolaris estuvieron muy bien
Será la primera vez que Iñaki Viñaspre se prepare para el campeonato de Euskal Herria y aunque cree que la txapela le queda lejos, el campeón alavés confiesa que intentará hacerlo lo mejor que pueda.
Bengoetxea pide al Gobierno español "un cambio de visión" ante la posibilidad de trasladar el 'Guernica' a Euskadi
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha solicitado "estudiar técnicamente" las opciones del traslado de 'Guernica' a Euskadi. Bengoetxea cree que es "una decisión política" y solicita "decisiones y medidas extraordinarias en un momento extraordinario para nuestro pueblo".
El Reina Sofía descarta el traslado del 'Guernica' a Euskadi
Tras la petición del Gobierno Vasco de trasladar el cuadro con motivo del 90 aniversario del bombardeo, el Reina Sofía ha hecho público un nuevo informe técnico sobre el estado de conservación del cuadro en el que "desaconseja rotundamente su traslado".
Cuatro miniseries camino de la pantalla, impulsadas por EITB
Los rodajes de “Amarekin goxo goxo”, “Aloka(h)iru” e “Izaki pixka bat gardenak” están ya en marcha, y la filmación de “Estu” arranca en abril. Se podrán ver a partir de otoño en la plataforma Primeran.
Lucía Lacarra estrena en Bilbao un espectáculo sobre la Inteligencia Artificial
La compañía de la bailarina y coreógrafa zumaiarra pondrá en escena este fin de semana en el Teatro Arriaga "A.I. (Amalur Indarra)" , un espectáculo que aúna una coreografía de Juanjo Arqués y Matthew Golding, una sorprendente puesta en escena con el uso del láser y un audiovisual rodado en las Bardenas.
"Carne y Arena": Iñárritu nos arrastra al límite
En la instalación inmersiva “Carne y arena”, dispuesta en la sede de EITB hasta el 20 de junio, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu empuja a el o la visitante a meterse en los zapatos del otro, a acompañar por un momento a las y los nadie y transitar la linde entre lo real y lo ficticio, entre la carne y el píxel, entre la arena y el vacío y entre la humanidad y la barbarie.