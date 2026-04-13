Gero Axular Dantza Taldea estrena "Agoteak"

En la instalación inmersiva “Carne y arena”, dispuesta en la sede de EITB hasta el 20 de junio, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu empuja a el o la visitante a meterse en los zapatos del otro, a acompañar por un momento a las y los nadie y transitar la linde entre lo real y lo ficticio, entre la carne y el píxel, entre la arena y el vacío y entre la humanidad y la barbarie.