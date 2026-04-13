19 de abril
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Gero Axular Dantza Taldea estrena "Agoteak"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gero Axular Dantza Taldeak "Agoteak" lana estreinatuko du

Última actualización

En 90 minutos de espectáculo, que se estrenará el 19 de abril en el Victoria Eugenia, 90 bailarines y bailarinas interpretarán 24 coreografías en un espectáculo que supone "un clamor por una sociedad más abierta, liberadora y respetuosa", según ha explicado el grupo de baile.

Donostia-San Sebastián Danza Cultura

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