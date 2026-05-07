Euskadi trabaja para tener un espacio propio en la Bienal de Venecia para 2028
Así lo ha anunciado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, durante un acto institucional en la Escuela Grande San Juan Evangelista en Venecia (norte de Italia). "Queremos avanzar, y proyectar nuestra creación artística en este escaparate internacional ", ha afirmado la vicelehendakari.
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Celebrar el aniversario y repensar el festival, y reiniciarlo: estos son los objetivos de la 20ª edición, RESET. Entre las iniciativas han creado un archivo digital que recopila los 20 años de historia del festival, , la exposición ‘El último lunes’ de Alejandro Acin o otros 7 proyectos de ediciones anteriores. Además, el Sireno del Puerto Viejo también tendrá su lugar en su último acto: un photocall.
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La futura academia nace con la voluntad de constituirse como un "espacio inclusivo, plural y representativo" orientado a impulsar el desarrollo del sector. La iniciativa ha sido respaldada por unanimidad por más de 150 profesionales.
El arte vasco regresa a Venecia 50 años después
En 1976, un año después de la muerte de Franco, la Bienal cedió un espacio a un programa impulsado por artistas vascos, y, por ello, una delegación del Gobierno Vasco desarrollará el programa institucional, académico y artístico “I Baschi alla Biennale 1976/2026” junto a varios artistas y especialistas, entre el 6 y el 8 de mayo, en la ciudad italiana.
El sector audiovisual vasco estudia la creación de una academia de cine
El sector confirma que han convocado una reunión el próximo 23 de abril para iniciar un proceso de reflexión. En cualquier caso, han incidido en que será "un encuentro cerrado y exclusivamente profesional", por lo que han pedido a los medios de comunicación que respeten el proceso. Quieren evitar que "dinámicas externas" condicionen el desarrollo de la iniciativa.
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