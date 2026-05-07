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Euskadi trabaja para tener un espacio propio en la Bienal de Venecia para 2028

IBONE BENGOETXEA KULTURA SAILBURUA VENEZIAKO BIENALARI BURUZ
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2028rako Veneziako Biurtekoan espazio propioa izateko lanean ari da Euskadi
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EITB

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Así lo ha anunciado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, durante un acto institucional en la Escuela Grande San Juan Evangelista en Venecia (norte de Italia). "Queremos avanzar, y proyectar nuestra creación artística en este escaparate internacional ", ha afirmado la vicelehendakari.

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