Zinemaren Akademia. Así se llamará la futura academia de cine que representará al sector audiovisual vasco. Los más de 150 profesionales que se han reunido hoy para abordar el tema, han respaldado por unanimidad la puesta en marcha del proceso fundacional de la nueva entidad. "Un proyecto colectivo que aspira a representar, fortalecer y visibilizar el sector audiovisual del territorio", dice la nota difundida para dar cuenta de la decisión.

En la reunión, que ha tenido lugar esta mañana, los y las profesionales del sector han compartido "sus reflexiones e inquietudes" sobre los pilares que deben definir la futura academia. Entre otros, han debatido sobre su identidad, su modelo de participación, sus funciones y su forma de organización, y la primera decisión que han adoptado ha sido dar luz verde a la constitución de la entidad, con su formalización legal.

Asimismo, se ha establecido que la junta fundacional tendrá carácter transitorio hasta la celebración de las primeras elecciones de la futura junta de gobierno, momento en el que se definirá la estructura definitiva de la academia.

La jornada ha contado con la participación de representantes de las academias de cine de Cataluña, Valencia y Galicia, quienes han compartido sus experiencias y los procesos de creación de sus respectivas instituciones. "Claves y aprendizajes fundamentales para este nuevo proyecto", precisa el comunicado.