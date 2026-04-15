El sector audiovisual vasco contempla la posibilidad de impulsar y constituir de manera colectiva una futura academia de cine, para lo que iniciará en breve un "diálogo abierto y honesto" entre profesionales del ámbito. El primer encuentro tendrá lugar el próximo 23 de abril y se plantea como "un espacio de trabajo interno, cerrado y exclusivamente profesional".

Ante las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación en los últimos días, el grupo impulsor de la iniciativa ha querido aclarar su posición mediante una nota dirigida a la prensa. En ella, el sector subraya que actualmente "no existe una academia constituida ni un proyecto formal definido", aunque sí una "voluntad compartida" de valorar "si este camino debe iniciarse".

Para evitar que "dinámicas externas condicionen" el desarrollo del proceso, el sector apela a la responsabilidad y solicita respetar el "carácter privado" de esta iniciativa. "Consideramos fundamental preservar este espacio de reflexión sin interferencias externas, en un entorno de confianza y libertad acorde a esta fase inicial", señalan.

Asimismo, "conscientes del interés público que puede suscitar" el tema, la nota precisa que, tras la celebración del primer encuentro, se informará sobre su contenido y los posibles pasos a seguir.