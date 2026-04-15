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El sector audiovisual vasco estudia la creación de una academia de cine

El sector confirma que han convocado una reunión el próximo 23 de abril para iniciar un proceso de reflexión. En cualquier caso, han incidido en que será "un encuentro cerrado y exclusivamente profesional", por lo que han pedido a los medios de comunicación que respeten el proceso. Quieren evitar que "dinámicas externas" condicionen el desarrollo de la iniciativa. 

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Euskaraz irakurri: Euskal ikus-entzunezkoen sektorea zinema akademia propio bat eratzeko aukera lantzen hasi da
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EITB

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El sector audiovisual vasco contempla la posibilidad de impulsar y constituir de manera colectiva una futura academia de cine, para lo que iniciará en breve un "diálogo abierto y honesto" entre profesionales del ámbito. El primer encuentro tendrá lugar el próximo 23 de abril y se plantea como "un espacio de trabajo interno, cerrado y exclusivamente profesional".

Ante las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación en los últimos días, el grupo impulsor de la iniciativa ha querido aclarar su posición mediante una nota dirigida a la prensa. En ella, el sector subraya que actualmente "no existe una academia constituida ni un proyecto formal definido", aunque sí una "voluntad compartida" de valorar "si este camino debe iniciarse". 

Para evitar que "dinámicas externas condicionen" el desarrollo del proceso, el sector apela a la responsabilidad y solicita respetar el "carácter privado" de esta iniciativa. "Consideramos fundamental preservar este espacio de reflexión sin interferencias externas, en un entorno de confianza y libertad acorde a esta fase inicial", señalan.

Asimismo, "conscientes del interés público que puede suscitar" el tema, la nota precisa que, tras la celebración del primer encuentro, se informará sobre su contenido y los posibles pasos a seguir.

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