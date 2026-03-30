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Korrontzi anuncia una gira internacional y un gran concierto en el BEC para 2027

El concierto del BEC será el broche final a la gira "Mundua Dantzan", de 50 conciertos, que llegará a países como Malasia, Canadá o la República Checa.
Korrontzi
Euskaraz irakurri: Korrontzik BECen emango dio amaiera nazioartean egingo duen 50 kontzertuko birari
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EITB

Última actualización

El grupo de folk Korrontzi ha anunciado un gran espectáculo para el 13 de marzo de 2027 en el BEC de Barakaldo y también una gira internacional, con motivo del décimo aniversario de "Korrontzi dantzan", iniciativa liderada por Agus Barandiaran.

El concierto del BEC será el broche final a la gira "Mundua Dantzan", de 50 conciertos, que llegará a países como Malasia, Canadá o la República Checa.

La intención es reunir a 200 grupos de baile y 2000 dantzaris, ya que en cada pueblo o ciudad donde actúen compartirán escenario con dantzaris locales.

El proyecto Korrontzi Dantzan nació en 2006 con el objetivo de que grupos de danza de Euskal Herria aprendieran las coreografías de Oinkari Dantza Taldea.

La cita final será el 13 de marzo

En su última cita, el 13 de marzo del próximo año, Korrontzi reunirá a un centenar de grupos de danza y 1.200 dantzaris en Barakaldo.

18:00 - 20:00
Música vasca Música Cultura Danza Barakaldo

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