DURANGOKO AZOKA    

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La Beca de Creación de la Durangoko Azoka estará dirigida a proyectos musicales

Este año, podrán participar en la convocatoria de ayuda, antes del 21 de septiembre, artistas o grupos sin música editada o que hayan publicado menos de dos obras en soporte físico o digital. El trabajo subvencionado con 15.000 euros será un obra en euskera en caso de tener letra, y el resultado se presentará en la Durangoko Azoka de 2027.

Gaztea Sariak 2024. Argazkia: Peio Zama

La música Kai Nakai ganó la Beca de Creación de la Durangoko Azoka, también dedicada a la música, en 2019.

Euskaraz irakurri: Musika proiektuei bideratuko diete Durangoko Azokaren Sormen Beka aurten
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EITB

Última actualización

La Durangoko Azoka, que se celebrará entre los días 4 y 8 de diciembre, ha presentado hoy una nueva convocatoria de su Beca de Creación, que este año estará dedicada a nuevos y nuevas artistas musicales. 

Quienes quieran postular a la ayuda deberán presentar obras originales (no se admiten versiones ni “trabajos elaborados con inteligencia artificial”), que, en caso de contener letra, deberán de estar cantadas en euskera. Quedarán fuera de la convocatoria grupos y artistas que hayan publicado más de dos trabajos, hayan realizado más de cinco colaboraciones o tengan contrato con alguna discográfica. 

El plazo para presentar propuestas se cerrará el 21 de septiembre, y, después de que un jurado elija la obra ganadora, el receptor de la ayuda de 15 000 euros será anunciado en la Durangoko Azoka. El resultado de este proyecto ganador, por su parte, se podrá escuchar en la Durangoko Azoka de 2027.

Desde 2018, la Beca de Creación se ha centrado en diferentes disciplinas. El trabajado de la pasada edición fue el cómic Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joanak eta etorriak komikia (Usue Egia, Ainhoa Olaso y Mikel Urdangarin), que presentarán el resultado en la próxima edición del encuentro cultural. 

Desde 2018, año de la primera convocatoria, las ganadoras y los ganadores de la Beca de Creación han sido el juego de rol Atopia (Etzi Portu Maritimoa), el disco Baimenik gabe (Kai Nakai), el audiovisual Bañolet (Maia Iribarne y Paxkal Irigoien), el videojuego Barraka (Ibai Aizpurua), la obra teatral Eukalyptus (Jon Ander Urresti), la serie infantil de animación Argizagi. Zubiak adiskidetasunerantz (Marramiau Sorkuntza Taldea), la exposición Harien isla (Irati Bazeta) y el cómic Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joanak eta etorriak komikia (Usue Egia, Ainhoa Olaso y Mikel Urdangarin).

Feria Durango 2025 Cultura

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