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Apple TVren 'Widow's Bay' telesaila jaun eta jabe, Emmy sarien 78. edizioan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Beldurrezko satira horrek sei sari lortu ditu, sormenezko sarien ekitaldian lortutako zortzi golardorekin batera. Gaueko unerik hunkigarrienetako bat Michael J. Foxen agerraldia izan zen: Parkinson gaixotasunaren ikerketa sustatzeagatik Bob Hope sari humanitarioa eman zioten.

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