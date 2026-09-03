"Kill Jackie" Bizkaian eta EITBren plato batean grabatutako Catherine Zeta-Jonesen telesail berriak trailerra du
Seriearen trailerra estreinatu dute. Udaberrian filmatu zen EITBren plato berrian eta Bilbon, Getxon eta Bardean, besteak beste.
"Kill Jackie" telesailaren lehen trailer ofiziala estreinatu dute. Catherine Zeta-Jones protagonista duen telesailak zortzi atal ditu, eta Nick Harkaway idazlearen eleberri batean oinarrituta dago.
Grabaketa joan den udaberrian hasi zen, Lisboa, Londres eta Swansean, baina baita Euskal Herrian ere, hala nola Bilbon, Getxon eta Bardean. Gainera, EITBren plato berri batean ere filmatu zuten.
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