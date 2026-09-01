Zabalik dago Durangoko Azokan erakusmahaia jartzeko izen-ematea
Astearte honetan zabaldu da Durangoko Azokaren 61. edizioan erakusmahaia jarri nahi dutenek izen-ematea egiteko epea. Irailaren 30era arte egin ahal izango dute eskaria azokan parte hartu nahi duten argitaletxe, diskoetxea, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, banatzaile zein autoekoizleek.
Horretarako, Durangoko Azokaren webguneko Intraneta atalean sartu beharko dute. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, behin erregistratuta, partaideek webgunean bertan izango dute informazio osagarria eskuragarri; alegia, azokako araudia, izena emateko epeak, maiz egiten diren galderak eta tarifen inguruko informazio guztia.
Urtero bezala, beste hainbat ataletan izena-emateko aukera aurrerago zabalduko da, hala nola, egitarauaren barruan proposamenak egiteko aukera edota ikasle goizean parte hartzeko aukera.
Abenduaren 4tik 8ra bitartean egingo da aurten Durango Azoka. Gerediaga elkarteak martxan ditu prestaketa lanak.
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