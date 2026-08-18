Juan Tamariz magoa hil da, 83 urte zituela
Mundu osoan zen ezaguna, kartomagian, hurbileko magian eta mentalismoan espezializatua zegoen, eta bere ikuskizunetan humorea erabiltzen zuen.
Juan Tamariz (Madril, 1942) magoa 83 urte zituela hil da, bere alaba Ana Tamariz ilusionista sare sozialetan iragarri duenez.
Tamariz mundu osoan zen ezaguna, kartomagian, hurbileko magian eta mentalismoan espezializatua zegoen, eta bere zenbakietan humorea erabiltzen zuen. Bere ibilbide profesionalean zehar mundu osoan zehar aritu da, telebistako programa askotan agertu da, baita irratsaioetan ere.
Era berean, liburu ugari argitaratu zituen, bai profesionalentzat, bai magiaren dibulgazioari buruzkoak, eta nazioartean munduko magiaren teoriko garrantzitsuenetakotzat hartzen da.
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