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El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años

El ilusionista, reconocido mundialmente, estaba especializado en cartomagia, magia de cerca y mentalismo, y era conocido por utilizar el humor en sus números

(Foto de ARCHIVO) El mago Juan Tamariz EUROPA PRESS/TEATRO QUINTERO 23/3/2011
El mago Juan Tamariz, en una imagen de archivo. Foto: EuropaPress
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EITB

Última actualización

El mago Juan Tamariz (Madrid, 1942) ha fallecido a los 83 años, ha anunciado en redes sociales su hija, la también ilusionista Ana Tamariz.

Este ilusionista, reconocido mundialmente, estaba especializado en cartomagia, magia de cerca y mentalismo, y era conocido por utilizar el humor en sus números. Durante su carrera profesional ha actuado por todo el mundo, ha aparecido en una enorme cantidad de programas de televisión, así como en programas radiofónicos.

Asimismo, publicó un gran número de libros, tanto para profesionales como de divulgación de la magia, y ha sido considerado internacionalmente como uno de los teóricos de la magia más importantes del mundo.

Madrid Cultura

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