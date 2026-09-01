Abierta la inscripción de expositores para Durangoko Azoka

Este martes se ha abierto el plazo de inscripción para las entidades interesadas en instalar su expositor en la 61 edición de Durangoko Azoka. Las editoriales, discográficas, productoras, asociaciones, entidades, distribuidoras y autoproductores que deseen participar en la feria podrán realizar la solicitud hasta el 30 de septiembre.

Para ello, tendrán que entrar en la sección Intranet de la web de la Azoka. La organización ha explicado que, una vez realizado el registro, los participantes tendrán a su disposición en la propia web la información complementaria sobre la normativa de la feria, los plazos de inscripción, las preguntas más frecuentes y las tarifas.

Como todos los años, las próximas semanas se abrirán otras inscripciones, entre ellas, las necesarias para realizar propuestas dentro del programa y participar en la mañana estudiantil.

La feria del libro y disco vasco Durangoko Azoka se celebrará del 4 al 8 de diciembre. La asociación Gerediaga está inmersa en los preparativos de esta edición.