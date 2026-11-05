UCOk Abalosen etxea miatu du Valentzian, Koldo auziari buruzko sekretupeko ikerketa batekin lotuta
Maskaren auzia ikertzen ari den Ismael Moreno epaileak atzo arratsaldean ireki zuen auzi berri hau.
Guardia Zibilaren UCO ikerketa taldeak operazio berri bat hasi du ostegun honetako goizaldean, Koldo Auziari buruzko sekretupeko pieza batekin lotuta. UCOren beraren txosten bat jaso ostean. Maskaren auzia ikertzen ari den Ismael Moreno epaileak atzo arratsaldean ireki zuen auzi berri hau, obra publikoen ustezko iruzurrak argitzeko.
Ikerketa berri horren baitan, Guardia Zibileko agenteak Jose Luis Abalos ministro ohiaren Valentziako etxea miatu dute ostegun honetako lehen orduan, informazioa bildu asmoz. Abalos espetxean dago gaur egun, Auzitegi Gorenak auziaren adar nagusiagatik (maskaren auzia) 24 urteko zigorra ezarri ostean.
Aldi berean, Guardia Zibila Adif enpresaren egoitzara joan da espedienteak eta kontratuak eskatzera. Ikerketako iturriek baieztatu dutenez, obra publikoko kontratuetan ustez egindako iruzurrak ikertzen ari dira.
PSOEk azalpenak eskatu dizkio PPri Koldori ustez ordaintzeagatik
Cadena SER irrati katearen argitalpen baten arabera, Koldo Garciak kartzelatik bidalitako audioetan ziurtatu du 2025eko maiatzean akordio bat eskaini ziola PPko zerbitzu juridikoen buru Alberto Duranek.
Eskaintza horren arabera, alderdiak bere familiarentzako babes judiziala, abokatuen ordainketa eta milioi bat euro bermatuko dizkion, Trukean, Pedro Sanchez Espainiako presidentearen eta haren inguruaren irudia zikintzeko lekukotzak eman behar zituen.
PPk ukatu egin du ustezko eskaintza ekonomiko hori egin izana, eta, PSOEk azalpenak eskatu dizkio Alberto Nuñez Feijoo buruzagi popularrari.