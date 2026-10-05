'NO' A LOS DECRETOS DE VIVIENDA
Feijóo: "Por fin"
29N, elecciones a las Cortes Generales
La Justicia rechaza, de momento, desalojar la acampada de Sol
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.
Según el tribunal, la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado".
Podemos plantea al Frente Amplio realizar primarias la próxima semana
Podemos está dispuesta a ir en coalición con los partidos de la nueva alianza de Sumar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero para ello ha insistido en la celebración de unas primarias abiertas para elegir cabeza de cartel. También ha puesto fecha: los días 14 y 15 de octubre.
Por su parte, los cuatro partidos de la nueva coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) siguen sin líder para la candidatura, pero tienen previsto presentar el 17 de octubre a la cabeza de cartel, cuyo proyecto tendría el nombre de Frente Amplio.
El PNV, también preparado: "Euskadi tiene que defender sus intereses"
Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, ha dicho que los jeltzales no están "para defender bloques", sino los intereses de Euskadi, dentro de su "modelo de éxito de diálogo, negociación y acuerdos".
"Madrid tendrá sus batallas, pero Euskadi tiene que defender sus intereses", ha señalado Esteban, que ha recordado que el PNV llevaba bastantes meses diciendo que la legislatura no podía seguir "sin un mínimo común que pudiera sacar adelante propuestas concretas".
"Porque gobernar no es resistir. Es utilizar la herramienta institucional para llegar a acuerdos y conseguir avances que vengan en beneficio de la ciudadanía”, ha añadido.
EH Bildu y Euskal Herria están "preparadas" para las elecciones
Gorka Elejabarrieta, secretario de Relaciones Políticas y senador de EH Bildu, ha dicho que la coalición está "preparada", y cree que "hay partido para cerrar las puertas a la derecha una vez más". Para EH Bildu, "no era tan importante cuándo, sino para qué se convocan elecciones".
Para el senador, también Euskal Herria está preparada, “como ha demostrado este fin de semana con movilizaciones multitudinarias".
Esta tarde se reunirá la secretaría nacional de EH Bildu y, posteriormente, Arnaldo Otegi comparecerá ante la prensa.
Los ministros comienzan a preparar la contienda electoral
Mensajes de Félix Bolaños y Óscar Puente en X.
El Consejo de Ministros extraordinario, a las 11:30
El Consejo de Ministros para disolver las Cortes ya tiene hora: el Gobierno se reunirá a las 11:30.
Para Itxaso, las elecciones son "una oportunidad única"
Denis Itxaso, consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, considera que el "plebiscito" planteado por el presidente, Pedro Sánchez, va a ser "una oportunidad única" para que la sociedad española "decida muchas cosas". Asimismo, ha valorado que Sánchez no "sale a la defensiva", sino "a ganar" y "conquistar conciencias" para "hacer de España un país mejor en un contexto internacional en el que la extrema derecha se lo está llevando todo por delante".
Tras el anuncio de convocatoria de elecciones el próximo 29 de noviembre por parte del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el consejero socialista ha valorado que hacer las elecciones en torno a la cuestión de la vivienda y otras relacionadas con el estado de bienestar en su conjunto es "un escenario político más que necesario en las circunstancias por las que atraviesa el mundo en estos momentos".
Los partidos toman posición
Desde este fin de semana, las formaciones políticas ya han mostrado su posicionamiento ante la posibilidad desde un adelanto electoral.
Presentación de las candidaturas políticas
Las candidaturas deberán presentarse ante la Junta Electoral entre 15 y 20 días después de la convocatoria. En el caso de las coaliciones, el plazo para informar de ellas es tan solo de diez días.
¿Qué plazos se siguen tras la convocatoria electoral?
El presidente del Gobierno ya ha informado al rey y ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales. Ahora, se pone en marcha el calendario electoral hasta el 29 de noviembre.
El decreto del anuncio electoral deberá publicarse mañana, 6 de octubre.
Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre
El presidente del Gobierno de España pone fin a legislatura tras el rechazo del Congreso a las medidas para hacer frente a la crisis de vivienda.
Adelanto electoral
Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre
El presidente del Gobierno de España pone fin a legislatura tras el rechazo del Congreso a las medidas para hacer frente a la crisis de vivienda, y ha llamado a la ciudadanía a elegir si se suman a la "ola ultraderechista" o a la "España de la justicia social".